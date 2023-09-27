Як почистити гребінець для волосся за допомогою розпушувача: ви точно не знали про цей метод

Догляд за волоссям - це не лише регулярне миття голови, підбір правильних шампунів і бальзамів, а й регулярне чищення гребінця.

Гребінець є аксесуаром, який ми використовуємо щодня, та ще й по кілька разів. На його зубцях накопичуються частинки шкірного сала, поту і бруду, на який налипає пил. Під час розчісування все опиняється на волоссі, що сприяє його швидкому забрудненню. Тому гребінець, так само як і волосся, потребує регулярного догляду й чищення.

Якщо ви будете регулярно мити та чистити гребінець, це, безперечно, допоможе тримати волосся в чистоті, підтримає здоровий стан шкіри на голові і збереже на триваліший час гарний вигляд зачіски.

Як почистити гребінець за допомогою розпушувача

Хитрість, яка допоможе швидко очистити гребінець від бруду, жиру та залишків волосся, така:

Розчиніть у теплій воді невелику кількість розпушувача для тіста.

Помістіть гребінець у розчин і залиште його там, щоб він розпарився.

Через 30-40 хвилин промийте гребінець чи масажну щітку під проточною водою. Тепер чистий гребінець можна використовувати за призначенням.

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