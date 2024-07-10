Як почистити килим від пилюки: розпорошіть один домашній розчин — і забудете про щітки та пилосос

Часто хімічні засоби для очищення килимів містять агресивні речовини, які можуть бути шкідливими для людини та домашніх тварин. Та існує чимало екологічний альтернатив, які ви можете приготувати самостійно.

Домашні засоби для чищення килимів мають немало переваг:

вони економні — як правило, інгредієнти для їхнього приготування недорогі і доступні, часто вже є в кожному будинку;

вони екологічні — такі засоби не шкодять навколишньому середовищу та не містять хімічних речовин, які можуть зіпсувати здоров'я;

вони безпечні — для людей та домашніх тварин, не викликають подразнень чи алергічних реакцій;

вони ефективні — якщо правильно підібрати інгредієнти, то такий домашній засіб швидко впорається з різними видами забруднень.

Щоб приготувати простий і недорогий засіб для чищення килимів від пилюки в домашніх умовах, вам знадобляться такі інгредієнти:

тепла вода 2 склянки;

білий оцет 1/4 склянки;

рідке кастильне мило 1 ст. ложка;

харчова сода 1 ст. ложка;

будь-яка ефірна олія (за бажанням) 10 крапель.

Змішайте всі інгредієнти у глибокій ємності до однорідності. Розчин слід перелити у пульверизатор для зручності нанесення. Перед використанням радимо протестувати на невеликій ділянці килима, щоб переконатися, що він не зіпсує його поверхню.

Тепер рівномірно розпиліть засіб на килим, візьміть губку чи щітку і ретельно, але легенько протріть всю поверхню. Залишіть на 10-15 хвилин, щоб всі компоненти подіяли. Після цього можете пропилососити килим, щоб видалити залишки бруду і пилюки.

Якщо на килимі є стійкі забруднення, які не піддаються чищенню, можете повторити весь процес, але додатково збільшість концентрацію харчової соди і білого оцту. Можете замінити ефірну олію лимонним соком. Засіб можна зберігати у закритому контейнері в темному та прохолодному місці.

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