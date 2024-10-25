Як почистити мікрохвильовку: швидкі та ефективні методи

Якщо піч забруднилася під час використання, бажано негайно очистити її, щоб плями і бризки не перетворилися на наліт, який важко видалити.
Мікрохвильовка вже давно стала порятунком у щоденному приготуванні їжі. У ній можна і зігріти їжу, і м'ясо розморозити, або навіть приготувати багатокомпонентні страви. З нюансів - мікрохвильову піч легко забруднити, на внутрішніх поверхностях швидко утворюються засохлі плями, а запах в ній не дуже свіжий.
Як швидко почистити мікрохвильовку - читайте далі.
Як не пошкодити мікрохвильовку: поради
- Мийте складну техніку з мінімальною кількістю води
- Не використовуйте жорсткі губки
- Уникайте агресивних хімічних складів.
Содовий розчин
Спосіб нанесення:
- широкий посудину залийте теплою водою на ⅔ об'єму;
- у неї додайте звичайну соду (не менше трьох ложок),
- розмішайте до її розчинення;
- ємність поставте у корпус і запустіть на максимальну потужність на п'ять-десять хвилин.
Відкривши дверцята, заберіть ємність. Якщо не всі забруднення піддаються чищенню з першого разу, то процедуру можна повторити.
Лимонна кислота
Для цього вам знадобиться:
- миска для мікрохвильовки;
- 2 склянки води;
- 1-2 ст. л лимонної кислоти;
- губки, щітки і сухі ганчірки.
Висипте вказану кількість порошку в миску з водою, перемішайте, поставте в мікрохвильовку на 10 хвилин, включаючи повну потужність. По закінченні зазначеного часу протріть піч губкою і ганчіркою.
За допомогою лимона
Лимон теж відмінно справляється з будь-якими забрудненнями, якщо правильно його використовувати. Для того, щоб відчистити мікрохвильовку, візьміть:
- 1-2 склянки води;
- миску для мікрохвильовки;
- 1 лимон;
- губки, щітки, сухі ганчірки.
Налийте у миску воду і видавіть в неї лимонний сік. Залишки фрукта розріжте і теж покладіть в ємність. Поставте у миску в мікрохвильовку, включити її на повну потужність і залиште там на 5-10 хвилин. Не відкривати піч ще 5 хвилин, а потім протріть пристрій губкою і ганчіркою.
и ефект розпарювання можна додаванням в воду лимонної кислоти або соди.
У деяких моделях, наприклад, в мікрохвильовій печі Panasonic NN-DS596MZPE, така функція, як чистка парогенератором, передбачена при виробництві. У них поверхні СВЧ-пічок не так забруднюються, особливо якщо застосовувати цю функцію після кожного користування агрегатом.
Харчова сода
Харчова сода - ефективний засіб для чищення мікрохвильової печі, оскільки вона допомагає видалити залишки їжі, що пригоріли.
Спробуйте розчинити 2 столові ложки соди в мисці з півлітра води і нагріти її, включивши піч на максимальну потужність на 5 хвилин: пара, яка осяде на стінках, розм'якшить будь-які жирові відкладення, які можна буде видалити за допомогою вологої губки.
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