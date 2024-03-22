Як почистити ноутбук від бруду та пилу: корисні поради

Є кілька ознак, які свідчать про те, що ноутбук варто почистити.

У користувачів ноубука рано чи пізно виникає питання - як правильно почистити електронний пристрій від пилу. Саме ця, на перший погляд, незначна проблема може призвести навіть до поломки ноутбука. Утім, цьому можна вчасно запобігти.

Як почистити ноутбук від пилу і як зрозуміти, що його час здати в ремонт - розповідаємо далі.

Як почистити нотбуку від пилу: поради

Пил всередині ноутбука знижує його ресурс. Серед ймовірних наслідків - збої у роботі охолодження, несанкціоновані відключення техніки, від’єднання радіатора від процесора, загоряння мікросхемах. Якщо робити регулярні чищення - то можна уникнути серйозної поломки.

Крім того, для ноутбуків пил набагато небезпечніший ворог, ніж для стаціонарних ПК. Все через невеликий розмір гаджета.

Щоб правильно та якісно очистити ноутбук потрібен наступний набір для чищення:

мікрофіброва ганчірка;

ватні палички;

зубочистка;

засіб для чищення екранів;

піна для чищення поверхонь електронних приладів

пензлик із жорстким ворсом;

антистатичні рукавички.

Послідовність дій:

1. Поверхневий пил з екрану варто прибрати тканиноюз мікрофірби, попередньо зволоживши її відповідним спреєм.

2. Пристрій треба перевернути та злегка струсити, щоб пил та бруд з-під клавішів впав донизу.

3. Далі варто зволожити м’ягку частину ватної палички спреєм для чищення клавіш чи екрану та протерти простір між кнопочками.

4. За необхідності шматки бруду можна витягнути зубочисткою.

5. Також здуйте сміття з вентиляційних входів. Для цього нахиліть банку зі стисненим повтірям так, щобвоно продувало порт та вентиляційний отвір. Важливо: нколи не спрямовуйте повітря безпосередньо в порт або вентиляційний отвір. Це направить сміття всередину пристрою, де може пошкодити його деталі.

6. І насамкінець - ганчіркою з піною делікатно протріть корпус ноутбука.

Як часто потрібно чистити ноутбук від пилу

Це залежить від інтенсивності його використання. Для прикладу, якщо ноутбук працює щодня більше 5 годин, то пил потрібно усувати раз у три місяці. Пристрій потоебує регулярного чищення для нормального функціонування.

Як правильно почистити ноутбук

Мінімальна частота з якого варто усувати пил з кулера складає півроку, тоді як зовнішня очистка потрібна кожного тижня.

Як зрозуміти, що пристрій потребує очищення:

Пил і шерсть на поверхні ноутбука. Сміття осідає на ршітці радіатора системи охолодження і поступово ускладнюють циркуляцію повітря всередині корпусу. Все це призводить до перегрівання і, як наслідок, підгальомування, зависання ноутбука. Ба більше, високі температури впливають на швидкість зносу електронних компонентів, що підвищує ризик поломки пристрою. Про ознаки свідчить:

перегрівання . Якщо ви стали помічати, що нижня кришка або клавіатура ноутбука нагріваються сильніше, ніж зазвичай. Такі програми як HWINFO (безкоштовна) або Aida 64 (безкоштовна trial-версія) можуть відстежувати температуру в режимі реального часу і сформувати звіт про температури за заданий період.

. Якщо ви стали помічати, що нижня кришка або клавіатура ноутбука нагріваються сильніше, ніж зазвичай. Такі програми як HWINFO (безкоштовна) або Aida 64 (безкоштовна trial-версія) можуть відстежувати температуру в режимі реального часу і сформувати звіт про температури за заданий період. нехаректерний звук роботи СО. Якщо кулери працюють гучніше ніж зазвичай, є ледь чутні порипування, свист або хрускіт - можливо варто взятись за чистку позачергово. Не чуєте звук кулера. Це може свідчити про те, що пристрій вийшов з ладу.

Як зрозуміти, що ноутбук скоро "зламається"

Попри те, що будь-який пристрій обмежений терміном приданості, не варто допускати, щоб він вийшов з ладу набагато раніше. Для цього можна своєчасно провести профілактику та уникнути неприємних сюрпризів.

Ознаки, що свідчать про несправність ноутбука:

жорсткий диск почав повільніше функціонувати або "скреготати" під час роботи

шум охолоджуючого регулятора набагато голосніший

ноутбук перезавантажується самостійно

включення і виключення супроводжується дивними звукамии

зникнення кольорів на екрані або зернистість

зниження продуктивності ноутбука

проблеми з інтернетом.

Крім того, про проблеми з ноутбуком може свідчити зниження продуктивності або механічний знос магнітної поверхні жорсткого диска. Однак ті ж самі проблеми можуть викликати віруси, а також дуже велика кількість працюючих в фоні програм.

Ці ознаки можуть свідчити про те, що пристрій скоро вийде з ладу. У такому разі - не відкладайте надовго похід в сервісний центр.

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