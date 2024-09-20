Як почистити один кілограм волоських горіхів за хвилину: бабусин метод, який ніколи не підводить

Очищення волоських горіхів — це не найприємніший процес. Він досить важкий і займає багато часу. Ми вирішили нагадати вам про ефективний бабусин метод, який допоможе впоратися з 1 кг горіхів всього лише за хвилину.

Про метод розповіла на своєму YouTube-каналі блогерка Катя Онча. Він допомагає не лише справитися з міцною шкаралупою за лічені хвилини, але й робить так, щоб ядра залишалися цілими та неушкодженими.

Цей спосіб доволі прости, але дуже ефективний. Дівчина перейняла його від своєї бабусі, яка завжди чистила волоські горіхи тільки так. Процес має кілька етапів, але всі вони зовсім не складні.

Спочатку волоські горіхи потрібно підготувати до кип'ятіння. Вони повинні бути без бруду та зеленої шкірки. Після цього візьміть достатньо глибоку каструльку, налийте в неї води по вінця та доведіть до кипіння. Потім додайте у воду горіхи і кип'ятіть їх щонайменше п'ять хвилин.

Важливо під час кип'ятіння перемішувати горіхи. Так вони рівномірно прогріються зі всіх сторін. По закінченню п'яти хвилин волоські горіхи вже будуть готові до очищення.

Тут дуже важливо ще й правильно вдарити молотком по шкаралупі, щоб ядро залишилося цілим. Вдаряти інструментом потрібно по тій частині, де дві половинки шкаралупи з'єднуються між собою. Бийте не надто сильно, після кип'ятіння горіхи все-рівно гарно розіб'ються.

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