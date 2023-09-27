Як почистити пальто і позбутися застарілих плям без прання та хімчистки

Восени дуже хочеться закутатися у тепле та затишне пальто. Але на ньому можуть бути плями чи його просто потрібно освіжити. А в хімчистку нема часу нести, та й прати не можна, що вказано на етикетці виробником. Як же бути в такому випадку? Є кілька простих та дуже дієвих засобів, за допомогою яких можна почистити пальто без хімчистки та прання, не пошкодивши тканину.

Як почистити пальто у домашніх умовах

Щоб почистити пальто в домашніх умовах, спочатку повісьте його на вішалку. Для чищення потрібно взяти суху щітку з м’якими щетинками або з липким валиком. Дуже обережно слід пройтися по виробу, строго зверху вниз. Таким чином ви зможете прибрати всі ворсинки та пил, що осів на річ, коли вона висіла у шафі. Якщо в домі не знайшлося щітки, пальто можна почистити за допомогою пилососа. Потрібно увімкнути прилад на середню потужність і пройтися поверх одягу чистою насадкою, що призначена для чищення меблів.

Як позбутися застарілих плям на пальті

Засіб для виведення плям. Потрібно невелику кількість засобу розчинити у теплій воді. Потім змочіть у розчині щітку та почистіть заплямовані місця. Особливо ретельно потрібно обробити комір, рукава та кишені. Якщо бруд дуже в’ївся, слід залишити засіб на 5-7 хвилин. Потім варто повторити процедуру, але вже з чистою водою, щоб відмити розчин. Таким засобом можна чистити вовняне, кашемірове, драпове та твідове пальто.

Потрібно невелику кількість засобу розчинити у теплій воді. Потім змочіть у розчині щітку та почистіть заплямовані місця. Особливо ретельно потрібно обробити комір, рукава та кишені. Якщо бруд дуже в’ївся, слід залишити засіб на 5-7 хвилин. Потім варто повторити процедуру, але вже з чистою водою, щоб відмити розчин. Таким засобом можна чистити вовняне, кашемірове, драпове та твідове пальто. Мило та нашатирний спирт. Для приготування розчину потрібно взяти по 1 столовій ложці рідкого мила та нашатирного спирту, розчинити інгредієнти у 100 г теплої води. Суміш для чищення необхідно нанести лише на забруднене місце пальта. Залишаємо оброблену пляму на 10-15 хвилин, а потім видаляємо залишки вологою чистою тканиною.

Як позбутися плям на кашеміровому пальті

Тальк. Впоратися із жирними плямами на кашемірі допоможе тальк. Його необхідно насипати на пляму і залишити на 2 години, потім залишки тальку прибрати щіткою.

Впоратися із жирними плямами на кашемірі допоможе тальк. Його необхідно насипати на пляму і залишити на 2 години, потім залишки тальку прибрати щіткою. Гліцерин та нашатирний спирт. Такий розчин допоможе впоратися із плямами від кави, чаю, соків та фруктів. Для приготування засобу потрібно змішати у рівних частинах гліцерин та нашатирний спирт. Цією сумішшю ретельно обробляємо пляму, а потім протираємо вологою чистою тканиною. Якщо немає гліцерину, можна скористатися оцтом.

Такий розчин допоможе впоратися із плямами від кави, чаю, соків та фруктів. Для приготування засобу потрібно змішати у рівних частинах гліцерин та нашатирний спирт. Цією сумішшю ретельно обробляємо пляму, а потім протираємо вологою чистою тканиною. Якщо немає гліцерину, можна скористатися оцтом. Сіль та аміак. Якщо на пальті є засалені плями та потерті місця, їх можна відчистити за допомогою солі та аміаку, у пропорції 1:4. Потрібно розчинити сіль та аміак у невеликій кількості води та обробити забруднені місця. Необхідно почекати, поки рідина висохне, витирати нічого не треба. Для кращого результату процедуру можна повторити.

Якщо на пальті є засалені плями та потерті місця, їх можна відчистити за допомогою солі та аміаку, у пропорції 1:4. Потрібно розчинити сіль та аміак у невеликій кількості води та обробити забруднені місця. Необхідно почекати, поки рідина висохне, витирати нічого не треба. Для кращого результату процедуру можна повторити. Чорний чай. Ця чистка підходить лише для чорного пальта. Щоб почистити пальто, потрібно зробити міцну заварку із натурального чорного чаю без жодних домішок чи ароматизаторів. Потім змоченим у заварці ватним диском протираємо всі забруднені місця.

Ця чистка підходить лише для чорного пальта. Щоб почистити пальто, потрібно зробити міцну заварку із натурального чорного чаю без жодних домішок чи ароматизаторів. Потім змоченим у заварці ватним диском протираємо всі забруднені місця. Хліб. Хлібна м’якоть стане у нагоді, щоб прибрати плями з чорного чи темного пальта. Потрібно взяти шматок житнього хліба, зняти з нього скоринку та сформувати з м’якуша кульку. Цією кулькою необхідно потерти всі плями, які є на одязі. М’якуш вбере в себе увесь бруд та пил, а крихти з одягу можна просто струсити.

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