Як почистити пальто і позбутися застарілих плям без прання та хімчистки

Як почистити пальто з різних тканин в домашніх умовах та позбутися застарілих плям.
Восени дуже хочеться закутатися у тепле та затишне пальто. Але на ньому можуть бути плями чи його просто потрібно освіжити. А в хімчистку нема часу нести, та й прати не можна, що вказано на етикетці виробником. Як же бути в такому випадку? Є кілька простих та дуже дієвих засобів, за допомогою яких можна почистити пальто без хімчистки та прання, не пошкодивши тканину.
Як почистити пальто у домашніх умовах
Щоб почистити пальто в домашніх умовах, спочатку повісьте його на вішалку. Для чищення потрібно взяти суху щітку з м’якими щетинками або з липким валиком. Дуже обережно слід пройтися по виробу, строго зверху вниз. Таким чином ви зможете прибрати всі ворсинки та пил, що осів на річ, коли вона висіла у шафі. Якщо в домі не знайшлося щітки, пальто можна почистити за допомогою пилососа. Потрібно увімкнути прилад на середню потужність і пройтися поверх одягу чистою насадкою, що призначена для чищення меблів.
Як позбутися застарілих плям на пальті
- Засіб для виведення плям. Потрібно невелику кількість засобу розчинити у теплій воді. Потім змочіть у розчині щітку та почистіть заплямовані місця. Особливо ретельно потрібно обробити комір, рукава та кишені. Якщо бруд дуже в’ївся, слід залишити засіб на 5-7 хвилин. Потім варто повторити процедуру, але вже з чистою водою, щоб відмити розчин. Таким засобом можна чистити вовняне, кашемірове, драпове та твідове пальто.
- Мило та нашатирний спирт. Для приготування розчину потрібно взяти по 1 столовій ложці рідкого мила та нашатирного спирту, розчинити інгредієнти у 100 г теплої води. Суміш для чищення необхідно нанести лише на забруднене місце пальта. Залишаємо оброблену пляму на 10-15 хвилин, а потім видаляємо залишки вологою чистою тканиною.
Як позбутися плям на кашеміровому пальті
- Тальк. Впоратися із жирними плямами на кашемірі допоможе тальк. Його необхідно насипати на пляму і залишити на 2 години, потім залишки тальку прибрати щіткою.
- Гліцерин та нашатирний спирт. Такий розчин допоможе впоратися із плямами від кави, чаю, соків та фруктів. Для приготування засобу потрібно змішати у рівних частинах гліцерин та нашатирний спирт. Цією сумішшю ретельно обробляємо пляму, а потім протираємо вологою чистою тканиною. Якщо немає гліцерину, можна скористатися оцтом.
- Сіль та аміак. Якщо на пальті є засалені плями та потерті місця, їх можна відчистити за допомогою солі та аміаку, у пропорції 1:4. Потрібно розчинити сіль та аміак у невеликій кількості води та обробити забруднені місця. Необхідно почекати, поки рідина висохне, витирати нічого не треба. Для кращого результату процедуру можна повторити.
- Чорний чай. Ця чистка підходить лише для чорного пальта. Щоб почистити пальто, потрібно зробити міцну заварку із натурального чорного чаю без жодних домішок чи ароматизаторів. Потім змоченим у заварці ватним диском протираємо всі забруднені місця.
- Хліб. Хлібна м’якоть стане у нагоді, щоб прибрати плями з чорного чи темного пальта. Потрібно взяти шматок житнього хліба, зняти з нього скоринку та сформувати з м’якуша кульку. Цією кулькою необхідно потерти всі плями, які є на одязі. М’якуш вбере в себе увесь бруд та пил, а крихти з одягу можна просто струсити.
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