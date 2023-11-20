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Як почистити посуд, сковорідку від застарілого жиру: це не оцет, і не сода, метод "дві склянки"

Автор
Ганна НосоваГанна Носова
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Як почистити посуд, сковорідку від застарілого жиру: це не оцет, і не сода, метод "дві склянки"

Як почистити від застарілого жиру посуд, сковорідку

Перевірений спосіб "дві склянки" допоможе почистити дуже брудний посуд

Після багаторазових приготувань на каструлях, а особливо на сковорідках залишається жир, який потім в’їдається у поверхню. З часом з’являється нагар, який нашаровується та кам'яніє. Деякі господині не в змозі відмити посуд, вирішують його викидати.

Не поспішайте це робити, спробуйте очистити посуд, сковорідку від застарілого жиру та нагару методом "дві склянки".

  • Для цього потрібні два інгредієнти. Ні це не оцет, і не сода, і навіть не клей. Потрібний звичайний стакан картопляного крохмалю, який продається у всіх магазинах та стакан натертого господарського мила. Господарське мило можна замінити дігтярним, ефект буде ще кращим.
  • Висипаємо по стакану крохмалю та господарського або дігтярного мила у каструлю місткістю понад 5 літрів.
  • Наливаємо у каструлю 5 літрів води та опускаємо туди посуд з давнім застарілим жиром, або ту ж саму сковорідку з нагаром.
  • Ставимо каструлю на вогонь і після закипання на повільному вогні варимо  годину. Вода стане чорною.
  • Після цього, коли вода остигне, але залишиться  теплою, візьміть металеву губку і почистьте сковорідку. 
  • Важливо —  працювати треба дуже швидко, як тільки сковорода охолоне вже марно її чистити, нагар тут же кам'яніє.
  • Само по собі нагар не відпаде, губкою потрібно буде попрацювати, але й скребти ножем теж не потрібно буде.
  • Якщо сковорідка охолола і повністю не вдалося її очистити, можна знову поставити її варитись в крохмалі та милі та відчистити залишки жиру та накипу.

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Дата публікації
Перегляди
360
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