Як почистити посуд, сковорідку від застарілого жиру: це не оцет, і не сода, метод "дві склянки"

Перевірений спосіб "дві склянки" допоможе почистити дуже брудний посуд
Після багаторазових приготувань на каструлях, а особливо на сковорідках залишається жир, який потім в’їдається у поверхню. З часом з’являється нагар, який нашаровується та кам'яніє. Деякі господині не в змозі відмити посуд, вирішують його викидати.
Не поспішайте це робити, спробуйте очистити посуд, сковорідку від застарілого жиру та нагару методом "дві склянки".
- Для цього потрібні два інгредієнти. Ні це не оцет, і не сода, і навіть не клей. Потрібний звичайний стакан картопляного крохмалю, який продається у всіх магазинах та стакан натертого господарського мила. Господарське мило можна замінити дігтярним, ефект буде ще кращим.
- Висипаємо по стакану крохмалю та господарського або дігтярного мила у каструлю місткістю понад 5 літрів.
- Наливаємо у каструлю 5 літрів води та опускаємо туди посуд з давнім застарілим жиром, або ту ж саму сковорідку з нагаром.
- Ставимо каструлю на вогонь і після закипання на повільному вогні варимо годину. Вода стане чорною.
- Після цього, коли вода остигне, але залишиться теплою, візьміть металеву губку і почистьте сковорідку.
- Важливо — працювати треба дуже швидко, як тільки сковорода охолоне вже марно її чистити, нагар тут же кам'яніє.
- Само по собі нагар не відпаде, губкою потрібно буде попрацювати, але й скребти ножем теж не потрібно буде.
- Якщо сковорідка охолола і повністю не вдалося її очистити, можна знову поставити її варитись в крохмалі та милі та відчистити залишки жиру та накипу.
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