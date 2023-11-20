Як почистити посуд, сковорідку від застарілого жиру: це не оцет, і не сода, метод "дві склянки"

Після багаторазових приготувань на каструлях, а особливо на сковорідках залишається жир, який потім в’їдається у поверхню. З часом з’являється нагар, який нашаровується та кам'яніє. Деякі господині не в змозі відмити посуд, вирішують його викидати.

Не поспішайте це робити, спробуйте очистити посуд, сковорідку від застарілого жиру та нагару методом "дві склянки".

Для цього потрібні два інгредієнти. Ні це не оцет, і не сода, і навіть не клей. Потрібний звичайний стакан картопляного крохмалю, який продається у всіх магазинах та стакан натертого господарського мила. Господарське мило можна замінити дігтярним, ефект буде ще кращим.

Висипаємо по стакану крохмалю та господарського або дігтярного мила у каструлю місткістю понад 5 літрів.

Наливаємо у каструлю 5 літрів води та опускаємо туди посуд з давнім застарілим жиром, або ту ж саму сковорідку з нагаром.

Ставимо каструлю на вогонь і після закипання на повільному вогні варимо годину. Вода стане чорною.

Після цього, коли вода остигне, але залишиться теплою, візьміть металеву губку і почистьте сковорідку.

Важливо — працювати треба дуже швидко, як тільки сковорода охолоне вже марно її чистити, нагар тут же кам'яніє.

Само по собі нагар не відпаде, губкою потрібно буде попрацювати, але й скребти ножем теж не потрібно буде.

Якщо сковорідка охолола і повністю не вдалося її очистити, можна знову поставити її варитись в крохмалі та милі та відчистити залишки жиру та накипу.

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