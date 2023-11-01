Як почистити праску від нагару і накипу за 1 хвилину: вам знадобиться лише скотч

Від нагару не залишиться і сліду: найкращі поради, як очистити платформу праски і позбутися накипу всередині.

Неприємні плями, брудна вода і якісь сліди на одязі – така проблема знайома всім, хто хоч раз прасував брудною праскою. А від пригорілої підошви нагар може пристати до улюбленої речі або взагалі її спалити. Втім, є один простий спосіб, як позбутися цієї неприємності за одну мить. Розповідаємо, як легко почистити праску від накипу та підошву від нагару за декілька хвилин.

Як почистити праску від накипу всередині

Найпопулярніший підручний засіб, яким можна легко відчистити накип всередині праски – це оцет. Для того, аби зробити розчин для чищення приладу, потрібно розвести оцет водою у пропорції 1:3 і залити рідину всередину. Після цього розігрійте праску до максимально можливої температури і випустіть пар кілька разів. Бажано проводити такі маніпуляції над раковиною, аби бруд із праски не розлітався навкруги.

Як почистити праску всередині: метод блогера

Одна жінка у своєму блозі ТікТок показала, як можна швидко і без проблем почистити праску. Для цього потрібно лише взяти скотч, воду і трохи лимонної кислоти.

Спочатку необхідно заклеїти скотчем підошву праски, можна взяти будь-яку липку стрічку, і увімкнути режим самоочищення. Якщо такого режиму у приладі немає, варто витягнути голчастий клапан. Тоді вода з лимонною кислотою, яку ви заливатимете всередину приладу, потрапить і в його підошву.

Воду потрібно залити на 15 хвилин, поки брудна рідина сама не почне витікати з праски. Потім необхідно зняти скотч, залити у праску чисту воду і парою вичистити увесь бруд, який залишиться.

Як почистити підошву праски від нагару – дієві народні методи

Сода. Тут у пригоді стане суміш соди з водою, яка чудово впорається з нагаром. Потрібно зробити із соди та води пасту, додавши на 2 столові ложки соди 1 столову ложку води. Потім наносимо пасту на підошву праски, чекаємо 5-7 хвилин і прибираємо залишки бруду серветкою.

Тут у пригоді стане суміш соди з водою, яка чудово впорається з нагаром. Потрібно зробити із соди та води пасту, додавши на 2 столові ложки соди 1 столову ложку води. Потім наносимо пасту на підошву праски, чекаємо 5-7 хвилин і прибираємо залишки бруду серветкою. Перекис водню. Потрібно змочити ватку чи диск у розчині і ретельно потерти праску. Нагар із праски почне відставати, залишаючись на ваті, оскільки перекис розчиняє наліт. Наприкінці процедури праску потрібно витерти чистою вологою тканиною.

Потрібно змочити ватку чи диск у розчині і ретельно потерти праску. Нагар із праски почне відставати, залишаючись на ваті, оскільки перекис розчиняє наліт. Наприкінці процедури праску потрібно витерти чистою вологою тканиною. Оцет і сіль. Ці продукти досить ефективні від нагару. Для очищення бруду потрібно змочити ватний диск чи тампон в оцті та витерти бруд. Ще можна змішати оцет з нашатирним спиртом у пропорції 1:1, ретельно протерти забруднення. А потім витерти праску чистою вологою ганчіркою. Для очищення нагару сіллю потрібно висипати жменю на аркуш паперу і поводити по ній гарячу праску. Так можна швидко позбутися бруду на підошві приладу.

Ці продукти досить ефективні від нагару. Для очищення бруду потрібно змочити ватний диск чи тампон в оцті та витерти бруд. Ще можна змішати оцет з нашатирним спиртом у пропорції 1:1, ретельно протерти забруднення. А потім витерти праску чистою вологою ганчіркою. Для очищення нагару сіллю потрібно висипати жменю на аркуш паперу і поводити по ній гарячу праску. Так можна швидко позбутися бруду на підошві приладу. Парафін. Потрібно звичайну парафінову свічку загорнути в бавовняну тканину і потерти нею підошву увімкненої праски. Прилад необхідно тримати над аркушем паперу, куди капатиме розплавлений парафін. Не слід використовувати цей метод для прасок, що мають отвори для пари, оскільки парафін може потрапити в них.

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