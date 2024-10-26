Як почистити пуховик, якщо його не можна прати: знадобиться два засоби — з аптечки і косметички

Якщо ви раптом помітили на своєму пуховику масні плями, але не маєте можливості його випрати, спробуйте очистити виріб в домашніх умовах за допомогою простого засобу.

Більшість побоюється самостійно прати пуховик, тому що навіть найменші помилки, допущені під час цієї процедури, можуть збити пух (що не лише погіршує зовнішній вигляд виробу, але й "вбиває" його основну функцію, яка полягає в збережені тепла) і залишити на матеріалі неприємні розводи. А віддавати пуховик в хімчистку щоразу, коли на ньому з'являються плями, процедура не з дешевих.

Щоб не мати проблем, запам'ятайте один простий спосіб, який допоможе очистити пуховик без прання в домашніх умовах. Навіть вироби з темної матерії залишаться яскравими, на них не буде розводів чи білих плям.

Виявляється, вам не потрібно купувати жодних мийних засобів. А знадобляться лише два продукти: один з косметички, а інший з домашньої аптечки. Йдеться про міцелярну воду і нашатирний спирт.

Міцелярну воду потрібно змішати з кількома краплями нашатирного спирту в глибокій ємності. Потім змочіть у розчині ватяний диск і протріть ним всі ділянки на пуховику, де з'явилися масні плями. Залишки можна прибрати сухою серветкою.

Цікаво, що цей трюк працюватиме навіть без нашатирного спирту, але протирати доведеться довше.

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