Як почистити раковину в домашніх умовах, ефективний засіб усунення засмічення

Кожна господиня знає, як швидко забруднюється сантехніка - раковина у ванній кімнаті, а на кухні і подавно. Не лише забруднюється, а й забивається -- у вигнуту частину труби потрапляє жир, частинки продуктів, їжі, що казати про волосся.

Час від часу, якщо нічого не робити утворюється таке засмічення, що вода не стікає.Розповідаємо, як почистити раковину у разі необхідності, не розкручуючи сифон.

Як почистити раковину

Одна таблетка, яка є у багатьох господинь допоможе вирішити багато проблем з раковиною. Таке чищення не обійдеться дорого і не потребує багато сил та часу.

Знадобиться таблетка для посудомийної машини. Вона містить активні речовини, що чистять, які чудово впорається із забрудненнями. Таблетки для посудомийної машини містять ензими для боротьби з крохмалем, білком, різноманітною органікою, компоненти, що очищають та пом'якшують воду, відбілювач для видалення деяких плям інші поверхнево-активні речовини.

Щоб раковина засяяла білизною, злив спочатку потрібно закрити, таблетку потрібно покласти в раковину, змочити водою. Коли пігулка почне розчинятися, щіткою почистити саму раковину.

Залишки засобу змити у слив гарячою водою. Він також стане чистішим, жир та ніші залишки розчиняться.