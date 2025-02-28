Як почистити ущільнювальну гумку холодильника: жодних смороду, плісняви чи бруду

Пропонуємо легкий і ефективний спосіб очистити ущільнювач дверей холодильника від забруднень, цвілі та неприємного запаху, використовуючи лише натуральні засоби.

Спершу приготуйте очищувальну суміш. Для цього підігрійте воду до 70°C і розчиніть у ній харчову соду, розмішуючи до отримання густої пасти. Нанесіть її на ущільнювач дверей холодильника за допомогою зубної щітки та ретельно очистіть – щетина легко дістанеться навіть до важкодоступних місць.

Сода ефективно видаляє бруд, жир, липкі забруднення та нейтралізує неприємні запахи. Якщо ущільнювач мав специфічний запах, цей метод допоможе його усунути. Щоб не забруднити підлогу, підстеліть рушник, клейонку чи газети. Після очищення видаліть залишки пасти паперовим рушником і переконайтеся в результаті – ущільнювач стане значно чистішим.

Після оброблення всієї поверхні ущільнювача скористайтеся губкою або зубною щіткою, щоб ретельно вимити навіть найменші заглиблення. Потім протріть його добре віджатою вологою тканиною, а на завершення – висушіть, щоб уникнути зайвої вологи.

Якщо дверцята холодильника погано прилягають, можна це виправити. Обережно відхиліть ущільнювач і прогрійте його феном – тепло зробить гуму еластичнішою. Далі щільно зачініть дверцята й повторно нагрійте ущільнювач із зовнішнього боку. Залиште його остигати приблизно на 10 хвилин. Завдяки цьому ущільнювач краще приляже до поверхні, і дверцята закриватимуться надійніше.

Щоб позбутися цвілі на ущільнювачі, змішайте оцет і воду у рівних пропорціях. Рівномірно нанесіть розчин на поверхню, залиште діяти на пів години, а потім протріть вологою тканиною. Далі ретельно висушіть ущільнювач спочатку рушником, а для повного висихання – просушіть феном.

Щоб гумова поверхня довше залишалася еластичною й не пересихала, після очищення нанесіть тонкий шар вазеліну. Це допоможе продовжити термін служби ущільнювача та зберегти його гнучкість.

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