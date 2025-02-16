Як почистити витяжку від жиру, накипу й нагару за 15 хвилин: найкращі способи

Зазвичай витяжка забруднюється досить швидко, однак є кілька способів, які допоможуть відмити кіптяву за лічені хвилини.
Як відмити витяжку на кухні: три найкращі способи
- Сода й оцет. Зніміть фільтр, покладіть у тазик чи миску і залийте оцтом на 15 хвилин. Потім змийте бруд за допомогою жорсткої губки чи щітки. Однак варто знати, що із більш серйозними забрудненнями оцет не впорається. Якщо жиру дуже багато, треба використовувати соду. Протріть вологою губкою витяжку і фільтр, посипте поверхню харчовою содою і залиште на 30 хвилин, щоб засіб відпрацював. А потім все ретельно змийте теплою водою.
- Лимонна кислота добре розщеплює жир, тому впорається навіть із найскладнішими забрудненнями. Розчиніть 3 столові ложки лимонної кислоти в літрі теплої води. Налийте розчин у миску чи тазик і занурте туди решітку на 1-2 години. Потім почистіть решітку жорсткою губкою чи щіткою та помийте теплою водою.
- Гель для миття посуду. Перед тим, як мити решітку, її треба помістити в тазик чи миску відповідного розміру. Потім нанесіть по всій поверхні миючий засіб і залийте фільтр гарячою водою, залиште гель для миття посуду відпрацьовувати на 10-15 хвилин. Потім ретельно почистіть фільтр губкою та змийте водою.
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