Як подарувати старим кухонним рушникам друге життя: замочіть у цьому розчині – плями зійдуть самі

Кухонні рушники – це надійні помічники будь-якої господині. Але саме вони найбільше потерпають від різноманітних плям. І від частого прання зовсім втрачають свій колір та привабливий вигляд. Однак, є кілька простих, проте вкрай ефективних способів, аби позбутися плям і повернути навіть дуже старим рушникам їхній первозданний вигляд. Розповідаємо, що треба робити, щоб позбутися жирних плям, сірості, жовтизни і неприємного запаху навіть з дуже старого кухонного текстилю.

Як за кілька хвилин вивести плями на кухонних рушниках

Для того, щоб зробити кухонні рушники бездоганно чистими та свіжими, треба приготувати розчин. Візьміть дві столові ложки солі, дві столові ложки кисневого відбілювача, все ретельно змішайте. Покладіть у тазик кухонні рушники, насипте відбілювальну суміш і залийте окропом. Коли вода повністю простигне, витягніть рушники і добре виполощіть чистою водою.

Після такої процедури з ваших рушників зникнуть всі плями, наче їх і не було. Якщо ще залишиться бруд чи сірість, повторіть відбілювання для бездоганного ефекту.

Як відіпрати кухонні рушники від жиру й неприємного запаху

Засіб для миття посуду. Додайте у тазик з гарячою водою трохи гелю для миття посуду і замочіть у розчині кухонні рушники. Такий засіб добре розщеплює жир, тому через кілька годин на рушниках від жирних плям не залишиться й сліду.

Додайте у тазик з гарячою водою трохи гелю для миття посуду і замочіть у розчині кухонні рушники. Такий засіб добре розщеплює жир, тому через кілька годин на рушниках від жирних плям не залишиться й сліду. Суміш із рослинною олією. Візьміть 3 столові ложки олії, 2 столові ложки сухого відбілювального засобу та пів склянки порошку. Залийте всі інгредієнти окропом і замочіть у розчині кухонні рушники. Через годину витягніть і добре прополощіть, ще можна після замочування випрати як зазвичай.

Візьміть 3 столові ложки олії, 2 столові ложки сухого відбілювального засобу та пів склянки порошку. Залийте всі інгредієнти окропом і замочіть у розчині кухонні рушники. Через годину витягніть і добре прополощіть, ще можна після замочування випрати як зазвичай. Перекис водню. Такий засіб на відмінно упорається з плямами, сірістю та жовтизною на кухонних рушниках. Для приготування розчину треба взяти дві столові ложки перекису водню, столову ложку нашатирного спирту і розвести у п’яти літрах води. Кухонні рушники варто змочити у засобі на шість годин, а потім випрати у пральній машинці.

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