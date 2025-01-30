Як подовжити термін придатності свіжих овочів за 2 хвилини: про це майже ніхто не знає

Розповідаємо, що треба робити, аби овочі якомога довше залишалися свіжими, корисними та смачними.

Що треба зробити, щоб овочі залишалися свіжими і не гнили упродовж кількох тижнів

Професійні кухарі, щоб зберегти свіжість овочів та листкової зелені, бланшують їх. Спочатку продукти обдають окропом, а потім занурюють у холодну воду з льодом. Такий процес призупиняє дію ферментів, які призводять до втрати корисних мікроелементів. Окрім того, у такий спосіб можна зберегти колір, текстуру і якість овочів на декілька тижнів. Вони залишатимуться свіжими й не гнистимуть.

Що треба робити? Спочатку підготуйте овочі, які ви хочете зберегти свіжими якомога довше, їх необхідно добре вимити й порізати. Потім занурте їх в окріп та прокип’ятіть одну хвилину. Після цього помістіть овочі в ємність із холодною водою й льодом.

Варто розуміти, що кожен овоч має свій час бланшування. Якщо шпинат треба тримати у воді 1-2 хвилини, то моркві чи броколі треба удвічі більше часу на бланшування. Не слід тримати овочі у воді занадто довго, бо вони змінять свій смак та текстуру.

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