Як подовжити термін служби батарейки: чи дійсно допомагає постукування та нагрівання

Батарейки можуть "сісти" будь-якої миті, а тому замінити їх на нові можливість є не завжди. І в такому разі на допомогу приходять народні засоби, щоб оживити батарейку. Розбираємося, чи дійсно вони дієві.

Слід зазначити, що мова йде не про акумулятори, а про звичайні одноразові зарядні елементи. Акумулятор можна зарядити після того, як він розрядився, за допомогою спеціального зарядного пристрою.

Одноразові батарейки виготовляються за іншим принципом. Всередині їх відбувається незворотна хімічна реакція, а тому повернути речовини у вихідний стан неможливо. Цей процес можна порівняти з тим, щоб намагатися відтворити з попелу дрова після того, як вони перегоріли. Але ви можете поворушити вогонь, щоб та деревина, яка згоріла не повністю, могла загорітися знову. Так і з батарейками. В екстренній ситуації ви можете спробувати її реанімувати, але немає жодної гарантії, що у вас вдасться це зробити.

"Сіли" батарейки: що робити, як повернути їх до життя

Слід зазначити, що всі народні методи рекомендується застосовувати з обережністю, адже існує ризик пошкодження корпусу, в якому розташований електроліт. Це, по суті, луг, який може спричинити опік після попадання на шкіру.

Чи можна подовжити життя батарейки за допомогою постукування

Деякі користувачі в Мережі стверджують, що це дієвий метод, який дійсно допоможе "оживити" батарейку, хоч і ненадовго. Щоб реанімувати, можна:

постукати батареєю по твердій поверхні;

використати якийсь важкий предмет, щоб ним постукати по елементу живлення (але варто бути обережним, щоб не пошкодити оболонку);

за допомогою плоскогубців злегка зім'яти батарейку.

Як "оживити" батарейку / Фото: Unsplash

Чимала частина користувачів все ж вважають постукування марним способом. Вони кажуть, що це міф, який базується на неправильному розумінні того, як саме працює батарейка.

Чи можна нагрівати батарейки і чи це допоможе

Це ще один простий спосіб реанімувати одноразову батарейку, який досить популярний в Мережі. Користувачі пропонують покласти елемент живлення на 15-20 хвилин у гарячу воду чи на цей період часу помістити на батарею опалення, що працює.

Як подовжити термін "життя" батарейки

Термін служби батарейки залежить від багатьох різних факторів, зокрема, умов використанні та зберігання, типу батареї тощо. Однак існує й кілька порад, які допоможуть подовжити його:

батарейки необхідно зберігати у сухому приміщенні за кімнатної температури — через вологу та високу температуру вони можуть пошкодитися;

елементи живлення слід використовувати лише в тих пристроях, для яких вони призначені — наприклад, якщо це батарейка для годинника, не варто вставляти її у фотоапарат;

завжди витягуйте батарейку з пристрою, який ви не плануєте використовувати довгий період часу — це допоможе уникнути її саморозряджання;

використовуйте батарейки перевірених виробників — дешеві, як правило, слугують менше.

Дотримуючись цих правил, ви зможете подовжити термін служби батарейки і зберегти її в хорошому стані.

Читайте також: