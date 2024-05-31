Як подовжити життя пральної машини мінімум на 10 років: запам'ятайте десять порад

Якщо хочете подовжити життя своїй пральній машині мінімум на десять років, запам'ятайте кілька важливих порад.

Пральна машина — головний помічник в сучасній оселі. Ця техніка допомагає заощадити час, але неправильна експлуатація приладу призводить до появи проблем, які можуть навіть стати причиною псування.

Що робити, щоб пральна машина служила довго

Запам'ятайте десять основних порад від експертів, щоб користуватися улюбленою побутовою технікою значно довше:

Підготовка до прання — накип є основною причиною псування пральної машини, а тому обов'язково встановлюйте фільтри для пом'якшування води або користуйтесь спеціальними таблетками. Грамотне встановлення — іноді під час роботи (особливо в режимі віджимання) пральна машина дуже сильно вібрує, що виводить з ладу комплектуючі. Тому важливо встановлювати пральну машину на рівній жорсткій поверхні, а за необхідності додатково підстелювати під неї гумовий килимок. Встановіть біля пральної машини баночки для дрібничок — туди можна кидати монети та інший дріб'язок з кишень. Перед пранням банка буде завжди на видноті, а тому ви не будете забувати витягнути з кишень дрібні деталі, які можуть зіпсувати пральну машину. Також не забувайте завжди застібати ґудзики і замки в одязі. Саме ці аксесуари часто пошкоджують барабан. Не перенавантажуйте барабан — в інструкції виробники завжди вказують максимально допустиму кількість білизни. Надмірне навантаження або, навпаки, занадто мала кількість речей посилюють вібрацію машини. За прання бавовни барабан можна наповнювати на третину, синтетики — на 50%. Правильно використовуйте пральні засоби — обираючи пральний порошок, переконайтесь, що на упаковці написано "автомат". Справа в тому, що засоби для ручного прання зазвичай дають більше піни, а це шкодить пральній машині. Регулярно проводьте профілактику — раз на місяць експерти радять запускати пральну машину з пустим барабаном за максимальної температури води. Додайте в комірку для порошку професійні засоби від накипу чи налийте оцет. Використовуйте дозатор для мийних засобів — якщо ви будете додавати зайву кількість прального порошку чи білизни, це не зробить речі чистішими. Зате вони осядуть всередині пральної машини, через що та швидше забрудниться. Уважно читайте інструкції і не забувайте використовувати дозатори. Кладіть у барабан кульки з фольги — вони допоможуть позбутися проблеми наелектризованих речей. Фольга виготовлена з алюмінію, який здатний поглинати електростатичний заряд. Використовуйте ополіскувач для чищення — пральна машина потребує не лише ретельного догляду, але й регулярної дезінфекції. З цим завданням прекрасно впорається ополіскувач для ротової порожнини. Додайте у ємність для рідкого засобу 1/2 склянки рідини і запустіть повний цикл прання — вона впорається з пліснявою, спорами грибів, шкідливими бактеріями. Позбавляйтесь неприємних запахів — він з'являється тоді, коли в баку чи шлангах застоялася вода. Після прання завжди залишайте дверцята барабана відчиненими для провітрювання, а за необхідності очистіть фільтр.

Дотримуючись цих простих порад, ви зможете подовжити термін служби пральної машини мінімум на десять років. Ви позбудетесь неприємних запахів, а також зможете зберегти улюблений одяг в хорошому стані.

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