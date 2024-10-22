Як покращити пам'ять: 10 вправ для тренування мозку

Пам’ять – це здатність нашого мозку кодувати, зберігати та відтворювати інформацію та досвід. Її покращення позитивно впливає на нейропластичність мозку. Нові знання змушують його формувати нейронні зв’язки, а це значно підвищує його активність.

Як покращити пам'ять - розповідаємо далі.

Іноземні мови

Вивчення іноземної мови не лише тренеруватиме мозок, але й допоможе на відпочинку, або у професійній діяльності.

Мапа

Після повернення з нового місця, обов'язково намалюйте карту місцевості, де ви були. Або ж прокладіть по пам'яті маршрут, який ви пройшли. Повторюйте цю вправу кожен раз, коли подорожуєте в нове місце.

Новий вид спорту

Спорт активізує роботу мозку. Відтак, можна розпочати з вправ, що вимагають обмірковування, таких як йога, гольф або теніс.

Список

Складіть список продуктових товарів, або будь-чого, що спало на думку. Приблизно через годину подивіться, скільки предметів ви можете згадати.

Готуванння

Для приготування їжі використовується безліч почуттів - нюх, дотик, зір і смак -всі вони зачіпають різні частини мозку.

Словесні картинки

Візуалізуйте написання слова в своїй голові, а потім спробуйте придумати інші слова, які починаються (або закінчуються) тими ж двома буквами.

Музика

Вивчення чогось нового і складного протягом тривалого періоду часу ідеально тренує мозок.

Чек у супермаркеті

Отримавши чек у магазині, додайте вартість окремих покупок і перевірте загальну суму. Спробуйте за годину перерахувати усі товари, які ви купили і їх вартість.

Вірші

Вивчення на пам'ять віршів добре тренує ваш мозок. Наприклад, можна вчити по одному на тиждень. Старайтесь при вивченні зрозуміти сенс вірша, подумати над прийомами, що використовував автор.

Номери авто

Спробуйте запам’ятати номери трьох авто, що проїхали повз вас. Повторіть ці номери через 10 хв. З часом збільшуйте кількість автомобілів.

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