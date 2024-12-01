Як покращити пам’ять за кілька хвилин: проста вправа, яка працює на відмінно

Після 45 років пам’ять починає погіршуватися, однак цю проблему досить просто вирішити.

Напевно, кожен з нас був у такій ситуації, коли з голови вилітало якесь слово чи раптом забували, чого прийшли до магазину. Лікарі говорять, що це перші симптоми погіршення пам’яті. Втім, є одна проста вправа, яка допоможе покращити запам’ятовування. Ця техніка не лише впорається із забудькуватістю, а ще й спростить запам'ятовування великих об’ємів інформації за допомогою асоціацій. Розповідаємо, як покращити пам’ять за кілька хвилин.

Яка проста вправа для покращення пам’яті

Ця техніка допомагає пов'язувати між собою декілька образів. Користуватися ланцюжковими асоціаціями особливо корисно, коли потрібно запам'ятати список справ, покупок або кулінарний рецепт.

Наприклад, ви прийшли до супермаркету, щоб купити волоські горіхи, молоко, пральний порошок, печиво й лампочку. Придумайте історію з усіма цими предметами, щоб не звірятися зі списком, а тримати все в голові.

Уявіть компанію волоських горіхів, які гуляють у парку, спілкуються і весело штовхаються, раптом вони знаходять озеро молока. Далі починається дощ із прального порошку і засипає молочне озеро. За мить із землі пробивається справжній хлопчик із печива, а на голові у нього горить лампочка.

Асоціації можна придумувати не лише казкові, однак саме ці будуть ідеальними, бо ви точно не забудете такої сюжетної лінії. Психологи рекомендують за допомогою асоціацій також розвивати пам’ять у дітей.

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