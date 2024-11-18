Як покращити родючість ґрунту: розсипте цей порошок восени та високі врожаї забезпечені

Фахівці розповіли про ефективний спосіб підвищення родючості ґрунту восени, який допоможе збільшити врожай в декілька разів. Використовувати цей спосіб потрібно у жовтні або листопаді.

По всій ділянці потрібно розсипати цей порошок — і наступного року земля стає м'якою і родючою. Йдеться про таке корисне органічне добриво як кісткове борошно.

Чим корисне кісткове борошно

Кісткове борошно є ефективним добривом завдяки високій концентрації поживних речовин, містить велику кількість фосфору та калію, магнію та натрію, кальцію, які корисні для розвитку рослин. Кальцій у кістковому борошні перебуває в оптимальній для рослин формі, що допомагає запобігти вершинній гнилі. З кістковим борошном рослини отримують всі необхідні поживні речовини для оптимального росту та розвитку.

Чому кісткове борошно потрібно вносити в ґрунт восени

Кісткове борошно є добривом з пролонгованою дією. Для його повного засвоєння потрібно не менше п'яти місяців. Тому його потрібно вносити саме зараз, восени.

Кісткове борошно повільно розкладається в ґрунті, забезпечуючи поступове вивільнення поживних речовин. Таке повільне вивільнення поживних речовин запобігає перенасиченню ґрунту компонентами та не впливає на кількість нітратів та пестицидів у ґрунті. Повільне вивільнення поживних речовин запобігає стресу рослин, який викликаний швидким поглинанням поживних речовин.

Як використовувати кісткове борошно

Найпростіший спосіб використання кісткового борошна як добрива — це розсипати порошок на поверхні ґрунту, не перекопуючи землю. Фахівці радять використовувати препарат, призначений для тваринництва, дозування кісткового борошна вказано на упаковці.

Найефективніше кісткове борошно використовувати на ділянках, де планується вирощувати томати, картоплю, перець і баклажани.

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