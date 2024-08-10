Як покращити смак курячого бульйону: додайте під час варіння всього один інгредієнт

Курячий бульйон досить популярна страва і багато українців готує її до свого столу. Однак, мало хто задумується, що його смак можна значно покращити за допомогою всього лише одного продукту.

Головним секретом приготування дійсно запашнього курячого бульйону, кажуть кулінари, є використання не тільки м'яса, але й кісток. При цьому, їх потрібно додавати окремо і одразу після попереднього оброблення.

Насамперед, зніміть з кісток все м'ясо, яке вже можна додавати у воду для майбутнього бульйона. А ось з кістками ще доведеться попрацювати. Спочатку відправте їх на сковорідку.

Смажити кістки довго не потрібно, вистачить й кількох хвилин. На курячих кістках повинна з'явитися характерна золотистість. Тільки після цього їх можна додавати у бульйон.

Кулінари радять не переборщувати з цим компонентом. Вони рекомендують на 1 л рідини брати не більше 50 г кісток. Такої кількості буде цілком достатньо для насиченого і яскравого смаку.

Саме за рахунок легкого обсмаження кістки бульйон отримає дуже цікавий смак, а його аромат буде набагато приємнішим.

Щоб бульйон отримав ще й яскравого забарвлення, кулінари радять додати до води цибулину з лушпинням. А моркву краще порізати на досить великі шматки.

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