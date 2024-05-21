Як поливати помідори: ризикуєте втратити весь врожай, якщо будете робити це неправильно

Який полив потрібен для помідорів, щоб росли міцними та не гнили.

Для хорошого врожаю помідорів важливо вчасно та правильно їх поливати. Розповідаємо, як часто поливати помідори, як поливати розсаду, чи потрібно поливати одразу після садіння у відкритий ґрунт, що буде, якщо поливати помідори щодня.

Як поливати розсаду помідорів

Розсада помідорів достатньо вередлива та погано зреагує на неправильний полив — надлишок води може призвести до загнивання кореневої системи, а нестача — ослабить саджанці.

Після посіву насіння помідорів необхідно почекати з поливом, доки не з’являться перші паростки, адже насіння саджають вже у зволожений ґрунт. Щойно вони з'являться, полийте їх на п’яту добу.

Зазвичай до процесу пікірування проходить приблизно 2 тижні. Протягом цього часу томати необхідно полити щонайменше 3 рази, можна і більше. Поливати потрібно тоді, коли ґрунт підсихає. Безпосередньо в період пікірування розсаду також необхідно добре полити.

Після пікірування розсаду помідорів необхідно поливати в середньому приблизно один раз на тиждень. Якщо в цей проміжок часу листя втрачають пружність, поливати потрібно частіше. Якщо протягом семи днів ґрунт лишається вологим, додатковий полив не потрібен.

Як поливати помідори після висаджування у відкритий ґрунт. Перший полив помідорів

Зазвичай полив помідорів у відкритому ґрунті залежить від погодних умов. Потрібно врахувати тип землі, швидкість її висихання та рівень вологості.

Перші п'ять днів після садіння розсади на городі помідори краще не поливати. Цей час потрібен саджанцям, щоб адаптуватися до нового середовища. Потім полив залежить від того, де ростуть томати, та від погоди.

Полив потрібно проводити раз на тиждень — під кожен кущ необхідно внести 3000 мл води. У період цвітіння необхідно зменшити полив до 2000 мл. А якщо літо дощове — взагалі полив скоротити. Якщо погода спекотна, то полив потрібно збільшити вдвічі, а якщо спека довготривала — вчетверо. Орієнтуватися потрібно на висихання ґрунту.

Як поливати помідори в теплиці

Потрібно мати на увазі, що під час поливу підвищується вологість в теплиці, а помідори цього не люблять. В такому разі обов'язково потрібно провітрювати теплицю, щоб вологість всередині була на рівні 45-60%. Оптимальний варіант для теплиці — це крапельний полив. Крапельний полив економічно більш вигідний, а вода не потрапляє на листя, тож грибкові захворювання не розвиваються.

У період формування плодів томати в теплиці поливаємо рясно — 20 л води на 1 кв.м по мірі висихання ґрунту.

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