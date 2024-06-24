Як помиритися з дружиною, коханою після сварки: 7 важливих кроків

Сім важливих кроків для примирення після сварки з дружиною чи коханою

Стосунки між подружжям чи коханими людьми, щоб бути довговічними потребують турботи та постійної праці над ними. Не буває стосунків без сварок та розбіжностей. Але часті та сильні сварки можуть призвести не лише для погіршення відносин, а й навіть до розлучень. Для тих, хто дорожить своїми стосунками, намагається їх зберегти, важливо знати як миритися з дружиною чи коханою після сильної сварки.

Щоб помиритися з дружиною чи коханою, психологи радять вдатися до наступних кроків.

Взяти паузу

Після будь-якої сварки потрібно обов'язково взяти паузу. І вам, і дружині потрібно відійти від стресу, багато чого зрозуміти й подумати. Тільки коли всі "охолонуть", можна почати миритися. Звичайно, напружена ситуація нікому не до душі, але спроби з'ясувати відносини відразу після сварки, скоріше за все викличуть нові непорозуміння.

Візьміть паузу, але не затягуйте конфлікт. Якщо він затягнеться, образи та негативні емоції будуть рости. Тому, як тільки обидва охолонете, починайте перепрошувати.

Визнайте свою провину

Якщо сварка сталася з важливих причин, простого примирення буде недостатньо. Потрібно відверто та спокійно поговорити один з одним, розібрати ситуацію та, якщо необхідно, визнати свою провину. Ретельно продумайте, що ви будете говорити своїй "другій половинці".

Виберіть правильний час і місце для вибачень

Добре подумайте, де ви будете просити вибачення — вдома, коли поруч немає дітей чи в кафе, де можна зустрітися і поговорити. Уникайте відвертих розмов у невідповідному місці.

Забудьте про свою гордість та будьте чесними у розмові

Перед тим, як почати миритися зі своєю дружиною, постарайтеся "вимкнути гордість" та визнати свої помилки, як би складно для вас це не було. Визнаючи свою провину і кажучи слова вибачення, будьте чесними. Ваша половинка відчує наскільки ви щирі.

Вибачаючись, візьміть на себе відповідальність, розкажіть, як ви змінилися

У тому, що зробила чи не зробила людина винна тільки вона. Цінують людину, яка вміє визнавати свої помилки, брати на себе за це відповідальність. Під час примирення розкажіть, які висновки ви зробили, що ви змінили чи маєте наміри змінити у стосунках

Вислухайте свою дружину

Уважно вислухайте все, що скаже вам під час примирення дружина, кохана. Можливо вона буде розповідати про свої почуття, страхи та переживання. Постарайтеся зрозуміти, що вона відчуває, її страхи та хвилювання. Можете сказати їй, наприклад, такі слова: "Я розумію, люба, як тобі було сумно, погано, боляче" тощо. Якщо дружина почне вас критикувати та звинувачувати, запасіться терпінням і не применшуйте свою провину.

Для прощення потрібний час

Якщо дружина, кохана прийме ваші вибачення, найкращий варіант ваша дружина, кохана забуде, що трапилося. Але такого практично ніколи не буває, коханій людині потрібний буде час, щоб пробачити. Тривалість примирливого періоду може бути різною – одним достатньо тижня, іншим потрібні місяці.

Не бійтеся повторювати: "Я тебе люблю", постарайтеся зробити для дружини щось приємне. Кажіть своїй дружині частіше про свої почуття, про те, що ви її любите, обіймайте свою дружину, намагайтеся зробити для своєї половинки щось приємне, проявіть свою турботу.

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