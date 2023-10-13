Як помити жирний посуд і прибрати жовтий наліт без гарячої води: все сяятиме чистотою

Так, коли вдома є гаряча вода та ефективні засоби, які відмивають жир, проблем із миттям посуду немає. А що робити, якщо раптом вимкнули гарячу воду або закінчився миючий засіб? Тут у нагоді стане кілька простих, проте дуже ефективних способів, щоб зробити посуд чистим навіть у холодній воді. Цими методами користувалися ще наші бабусі, вони екологічні та дуже прості. Отже, розповідаємо, як вимити жирний посуд без гарячої води та хімії.

Раніше ми писали, як за 2 хвилини відмити ручки кухонної плити від жиру та бруду.

Як швидко вимити посуд без гарячої води

Замочити та прокип’ятити. Це довготривалий процес, та якщо ви нікуди не поспішаєте, то ним можна скористатися. Потрібно замочити жирний посуд у холодній воді на кілька годин. Якщо жир застарілий і замочування не допомогло, посуд можна покип’ятити у каструлі. А коли він вистигне, залишиться просто сполоснути.

Це довготривалий процес, та якщо ви нікуди не поспішаєте, то ним можна скористатися. Потрібно замочити жирний посуд у холодній воді на кілька годин. Якщо жир застарілий і замочування не допомогло, посуд можна покип’ятити у каструлі. А коли він вистигне, залишиться просто сполоснути. Сіль. Щоб відтерти жир з посуду, можна використати звичайну поварену кухонну сіль. Для цього необхідно взяти невелику кількість солі та потерти жирний посуд. Якщо це каструлі чи сковорідки, насипте солі на дно, додайте трохи води і дайте постояти. Сіль роз’їсть пригорілий чи жирний шар і його можна буде легко видалити губкою. Розчин із сіллю також можна прокип’ятити.

Щоб відтерти жир з посуду, можна використати звичайну поварену кухонну сіль. Для цього необхідно взяти невелику кількість солі та потерти жирний посуд. Якщо це каструлі чи сковорідки, насипте солі на дно, додайте трохи води і дайте постояти. Сіль роз’їсть пригорілий чи жирний шар і його можна буде легко видалити губкою. Розчин із сіллю також можна прокип’ятити. Цибуля, лимон та яблука. Ці овочі та фрукти мають кислоту, яка прекрасно може впоратися із жиром, навіть застарілим. Потрібно розрізати навпіл цибулю чи фрукти і просто натерти ними посуд. Слід залишити натертий брудний посуд на деякий час, потім потерти ще раз, і ретельно змити водою.

Ці овочі та фрукти мають кислоту, яка прекрасно може впоратися із жиром, навіть застарілим. Потрібно розрізати навпіл цибулю чи фрукти і просто натерти ними посуд. Слід залишити натертий брудний посуд на деякий час, потім потерти ще раз, і ретельно змити водою. Сода. Це універсальний засіб, який справляється з будь-яким брудом, накипом і навіть застарілим жиром. Трохи соди нанесіть на вологу губку і потріть нею брудний посуд. Але потрібно бути обережними, содою не можна терти тефлонове та антипригарне покриття.

Це універсальний засіб, який справляється з будь-яким брудом, накипом і навіть застарілим жиром. Трохи соди нанесіть на вологу губку і потріть нею брудний посуд. Але потрібно бути обережними, содою не можна терти тефлонове та антипригарне покриття. Господарське мило. Це мило ідеально підходить для миття жирного посуду у холодній воді. Для цього потрібно брати мило 72% чи 64%.

Це мило ідеально підходить для миття жирного посуду у холодній воді. Для цього потрібно брати мило 72% чи 64%. Гірчичний порошок. Відмінно відмиє посуд від жиру та бруду. Щоб зробити миючий засіб, потрібно трохи порошку розбавити водою, щоб утворилася паста. І цією пастою слід вимити посуд. Це екологічний дешевий засіб, який не потребує ретельного полоскання і не сушить руки.

Як ідеально вимити посуд без гарячої води: покрокова інструкція

Як приємно дивитися на криштально чистий посуд. Щоб домогтися такого ефекту без хімії та гарячої води, наші бабусі залишили простий та дієвий рецепт. Такий спосіб навіть прибере неприємний жовтий наліт, який з часом з’являється на чашках, тарілках та каструлях.

Спочатку потрібно взяти велику каструлю, куди поміститься увесь брудний посуд. В окремій ємності необхідно на один літр води додати 3 ст. ложки харчової соди і добре підігріти, але кип’ятити не варто. Розчином потрібно покрити увесь посуд. Отриманою гарячою сумішшю заливаємо брудний посуд і залишаємо на 45 хвилин. Після того, як термін замочування скінчився, потрібно прополоскати кухонне начиння.

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