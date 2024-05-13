Як помолитися за українських воїнів: найсильніші молитви-обереги за рідних, які на війні

Перш ніж проголошувати молитву, краще прочитати її кілька разів, щоб не запинатися.

Перемога над російським ворогом та мир залишається найбільшим бажанням для українців. У непрості часи усі віряни звертаються до Бога за втіхою та з проханнями про захист військових. Вони просять Господа благословення та міцного здоров'я для наших захисників, щоб вони повернулися до своїх сімей здоровими та неушкодженими.

ТСН.ua зібрав низку найсильніших молитв за українських воїнів, які боронять країну.

Молитва за українського воїна

Передвічний Творче, Боже миру і добра, своєю незбагненною потугою стань сьогодні на захист твоїх вірних синів і доньок, що, ризикуючи власним життям, стали на захист свого народу.

Будь для кожного з них силою і міццю, вірною опорою у миті випробувань і світлим обрієм у сутінках загроз. Увінчай їхні зусилля перемогою добра над злом, правди над брехнею, справедливості над кривдою. Підведи кожного, хто спіткнеться; поверни кожного, хто загубиться; звесели кожного, зраненого серцем; воскресіння даруй усім полеглим за своїх братів і сестер. Зроби їх надійною опорою для українського народу – його щитом і його надією. А в грізному клекоті бою дай кожному з них сили й відваги не зійти з дороги, що веде до остаточної перемоги.

Боже, нехай буде завтра, і нехай буде мирний світанок, а на його сторожі нехай вірно стоїть відважний захисник України – український воїн.

Молитва-оберіг для воїна

Боже Великий, Боже Всесильний! Ми, грішні діти Твої, в покорі сердець наших приходимо до Тебе і схиляємо голови наші. Отче! Прости провини наші і провини батьків, дідів і прадідів наших. Прийми нині, благаємо Тебе, щиру молитву нашу і подяку нашу за безмежне милосердя Твоє до нас. Вислухай наші молитви і прийми благання сердець наших. Благослови нашу Батьківщину Україну, перемогу над ворогом, долю і щастя їй дай. Премилостивий Господи, всім, хто вдається до Тебе з благанням, подай милість Твою. Благаємо Тебе, Боже, за воїнів і захисників, за братів і сестер наших, і за всіх тих, хто потребує Твого милосердя і допомоги Твоєї. З'єднай нас всіх в єдину велику Христову сім'ю, щоб усі люди України нашою єдністю і перемогами славили величне ім'я Твоє завжди, і нині, і завжди, і на віки віків. Амінь.

Молитва за поранених

Владико Вседержителю, Святий Царю, що усіх наставляєш, але не нищиш, зміцнюєш підупалих і підносиш повалених, печалі життя людського розвіюєш. Молимося до Тебе, Боже наш, раба Твого хворого (ім’я) відвідай милістю Твоєю, прости йому всяку провину вільну чи невільну.

Так, Господи, Твою цілющу силу з Неба зішли, доторкнись до його тіла, погаси гарячку, вгамуй пристрасть і всяку таємну неміч. Будь лікарем слузі Твоєму, підійми його з постелі недуги і від ложа болю — цілим і здоровим, зроби його послушним Твоїй Церкві і виконавцем Твоєї волі.

Тобі бо належить милувати і спасати нас, Боже наш, і ми Тобі славу возсилаємо, Отцю і Сину, і Святому Духу, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь.

Молитва для жінок за чоловіка-військового

О Пречиста Діва, Мати Господа Всевишніх сил, неба і землі козацької Цариця! Прийми мою, Раби Божої (ім'я) молитву за чоловіка мого (мого), який став на захист своєї батьківщини України від жорстокого загарбника.

Захисти нас, негідних рабів Твоїх, і вознеси молитви наші до Бога і Сина Твого, щоб змилосердився до захисників наших і послав благодать Свою до тих, хто шанує Всечесне ім'я Твоє з вірою і любов'ю.

Будь милосердна до Раба Божого (ім'я) та захисти його своєю силою! Молюся до Тебе Пречиста і Непорочна Діва як до всемогутньої заступниці і провідниці спасіння нашого! Охороняй захисника України від небезпеки та усіляких погроз, наповни його душу відвагою, а в його ворогів всели страх і сором.

Збережи соборність землі нашої української, покрий нас святим Твоїм омофором від посягання злих нечистих сил і всякого супостату. Хай буде в країні нашій правда Господня, і так збережеться незалежність і непокірність українських земель. Амінь.

Молитва матері за сина на війні

Милосердний Боже, Отче наш, звертаюся до Тебе і схиляю коліна мого серця, серця матері, син якої знаходиться на війні.

Боже Всемогутній, віддаю у Твою люблячу Батьківську руку життя сина мого і молю Тебе, Отче, бережи його життя від усякої кулі, від зради, від усякого полону.

Укрий його Твоєю Святою рукою і допоможи йому виконати свій обов’язок, захищаючи Вітчизну від ворогів. У важку хвилину життя допоможи йому кликати до Тебе і покладатися тільки на Тебе і на Твоє Слово.

Нехай Твоя милість і благодать буде з ним, щоб він був сміливим, мужнім і приймав правильні рішення – рішення від Тебе. Допоможи йому завжди пам’ятати, що життя його приховане з Христом у Тобі. Збережи його життя та дай йому пізнати радість виконаного обов’язку і радість перемоги над ворогом.

Дякую Тобі, Отче, що воля Твоя благоуспішно виконується рукою Твоєю у житті мого сина. Славлю Тебе, Великий Боже, і поклоняюся Тобі. Амінь.

Молитва за загиблих воїнів

Непереможний, неосяжний і могутній у боротьбі Господи Боже наш! Молимо Тебе, пом’яни у Царстві Твоєму православних воїнів, у боях убитих, і прийми їх у Свої небесні світлиці як зранених мучеників, омитих своєю кров’ю, як тих, хто постраждав за Святу Церкву Твою та Батьківщину, що її благословив Ти як насліддя Твоє. Молимо Тебе, прийми воїнів, що відійшли до Тебе, у полки ратоборців Небесних Сил, прийми їх милістю Твоєю, бо вони віддали життя в бою за незалежність землі Української, бо захищали від ворогів православну віру, в тяжкі роки боронили Вітчизну від чужинських орд. Пом’яни, Господи, і всіх, що добрим подвигом змагалися за віддавна бережене Апостольське Православ’я, за освячену і Тобою обрану, як народ Божий, українську землю, на яку вороги Хреста і Православ’я приходили з вогнем і мечем. Прийми з миром душі рабів Твоїх (імена), що воювали за мирне життя наше, за добробут і спокій наш, і даруй їм вічний спокій, бо вони рятували міста й села і собою захищали Батьківщину.

Молитва за мир в Україні

Боже Святий, Отче Вседержитель, син Єдинородний і Душі Святий, що все в твоїй владі тримаєш і про все дбаєш Премудрим твоїм промислом, молимося Тобі про Бога бережену державу нашу Україну, боголюбний народ, владу і військо її, даруй їм, Господи, невід'ємний мир, поклади їм на серце добре про Церкву твою і про всіх людей Твоїх, щоб і ми в тиші і чистоті проводили життя наше у всякому благочесті і чеснотах. Позбав, Господи, держава наша від голоду, мору, землетрусу, потопу, вогню, меча, навали іноплемінних і розбрату. Родини в мирі і любові збережи, дітей виховай, молодь навчи, старість підтримай, подорожуючим сподорожуй, жебраків захисти, нездорових зціли, тих, хто за гратами, згадай, розпорошених збери, спокушених наверни і з'єднай зі Святою Твоєю соборною і апостольською Церквою. Бо Твоє є Царство і сила і слава Отця і Сина і Святого Духа нині і у будь-який час і на віки віків. Амінь.

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