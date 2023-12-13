Як поповнити рахунок Vodafone з телефона: швидко і без комісії

Якщо не працює "Київстар": важлива інформація про те, як поповнити рахунок на телефон Vodafone.

Насамперед, слід зазначити, що оператор Vodafone надає своїм абонентам можливість поповнити мобільний рахунок без комісій на сайті компанії за цим посиланням.

Інструкція доволі проста. Потрібно ввести 9-значний номер телефону чи особовий рахунок, ввести суму для поповнення і обрати спосіб зарахування коштів.

Однак, варто зауважити, наразі через технічні роботи, які тривають через надмірне навантаження мережі, зарахування коштів на баланс можуть приходити із затримкою.

Як поповнити рахунок на телефон з Vodafone за допомогою іншого смартфона

Мобільний оператор Vodafone також надає своїм абонентам можливість поповнення рахунку з одного телефона на інший. Особливо зручним цей спосіб може здатися, якщо ви залишилися без інтернету, а гроші на рахунку закінчилися. В такому разі скористуйтесь послугою "Поповни мене". Потрібно набрати на своєму телефоні спеціальну комбінацію *121*1*3# та дотримуватися інструкцій USSD-меню, вказавши номер абонента, який буде поповнювати ваш рахунок, та бажану суму.

Коли абонент отримає ваше прохання, йому слід також виконати певну послідовність дій, а саме набрати: *150* номер телефону одержувача*сума переказу від 1 до 30 гривень# і кнопку "виклику".

Варто зазначити, що цей спосіб вимагає сплати комісії. Абонент Vodafone, який поповнює мобільний телефон іншої людини, сплатить 3 гривні. Також існують і певні нюанси. Максимальна сума для переказу становить 30 гривень, а у абонента, який поповнює, на рахунку повинно залишитися не менше 5 гривень. Абоненти інших мобільних операторів сплачують комісію від 3 гривень.

Як поповнити Vodafone через Приват24 або Монобанк

Як поповнити Vodafone через Приват24 або Монобанк / Фото: Pexels

Тут все також досить просто. Якщо у вас все ще є гроші на рахунку, присутній інтернет чи ви змогли підключитися до Wi-Fi, можете скористатися поповненням рахунку через інтернет-банкінг.

Для користувачів Приват24 інструкція така:

заходите у застосунок Приват24 (за необхідності вводите свої дані та підтверджуєте особу);

на головній сторінці меню знаходите "Поповнення мобільного" та натискаєте;

обираєте банківську карту, з якої буде здійснення зарахування коштів, вводите свій номер телефону та суму, натискаєте "Продовжити".

Зверніть увагу, що таким способом ви також можете поповнити рахунок іншої людини, просто в поле номеру телефону потрібно ввести її номер.

Для користувачів Монобанк інструкція така:

заходите у застосунок Монобанку (за необхідності вводите свої дані та підтверджуєте особу);

у меню внизу сторінки обираєте останню кнопку (у вигляді чотирьох крапок), натискаєте "Мобільний зв'язок", там ви побачите свій номер телефону та інші активні номери (якщо ви користуєтесь декількома сім-картами), натискаєте на номер Vodafone, потім обираєте "Поповнити мобільний", обираєте карту та вказуєте суму переказу, натискаєте "Поповнити".

До речі у Монобанк можна також налаштувати регулярне поповнення мобільного рахунку, щоб не переживати, що залишитесь без коштів в найменш підходящий момент. Для цього:

заходите у застосунок Монобанку (за необхідності вводите свої дані та підтверджуєте особу);

у меню внизу сторінки обираєте останню кнопку (у вигляді чотирьох крапок), натискаєте "Мобільний зв'язок", там ви побачите свій номер телефону та інші активні номери (якщо ви користуєтесь декількома сім-картами), натискаєте на номер Vodafone, потім обираєте "Регулярний платіж" і натискаєте "Налаштувати".

вводите одержувача (свій номер телефону), дату списання та періодичність (наприклад, раз на місяць), натискаєте внизу сторінки "Зазначити суму" і вводите її. Натискаєте "Зберегти".

Тепер ваш мобільний рахунок буде автоматично поповнюватися щомісяця на необхідну суму.