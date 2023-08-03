Як посадити редиску в серпні, щоб встигнути отримати урожай: п'ять основних правил

За один сезон можна зібрати два урожая редиски. Головне знати, як посадити цей овоч в серпні, щоб він вродив.

Друге висаджування редиски під силу проводити кожному. Навіть початківець справиться з цим завданням. Найчастіше другий раз редиску висаджують саме в серпні.

Щоправда, важливо пам'ятати, що цей процес відрізняється від весняного висаджування. Щоб зібрати великий урожай, потрібно знати, як садити редиску в серпні. Для цього зверніть увагу на п'ять важливих правил.

Редиска не любить спеку. Найсприятливішими умовами для її проростання вважається температура повітря від 12 до 15 градусів тепла. Звичайно, в серпні температура може підніматися вище 20-25 градусів, що негативно впливає на плоди. Вони будуть значно меншими, твердішими та більш сухими. Однак не варто засмучуватися. Можна висадити редиску в контейнери, якщо в вашому будинку є кімната, в якій ви можете підтримувати температуру до 15 градусів тепла.

Редиску можна висаджувати на грядку, яка вже звільнилася. Але важливо запам'ятати, що після редиски, крес-салату та інших хрестоцвітових вона рости не буде. Найкраще вибирати грядку, де раніше росла картопля. Тоді ви зможете отримати великий урожай.

Перед висаджуванням редиски грядку потрібно обов'язково вскопати. Всі овочеві люблять пухкий і легкий ґрунт, особливо коренеплоди. Редисці буде простіше прорости і дати урожай до настання холодів.

Не забувайте вносити добрива. Для грядки, де ви збираєтесь висаджувати редиску в серпні, найкраще підійдуть компост і аміачна селітра (25 г на 1 кв. м). Також підійдуть суперфосфат або сульфат калію (35 г на 1 кв. м).

Під час висаджування редиски в серпні робіть більшу відстань між рядами, ніж навесні. Справа в тому, що ця культура полюбляє яскраве сонячне світло. Якщо велике бадилля утворить тінь, урожаю ви точно не дочекаєтесь.

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