Як посіяти айстри, щоб квітнули до самих морозів: посадіть таким способом – і не пошкодуєте

Айстри можна висаджувати як розсадою, так і методом посіву у відкритий ґрунт, головне, знати кілька маленьких хитрощів по догляду за квітами.

Напевно, немає такої клумби, де б не росли ці неймовірні квіти. Кожна українська господиня має безліч видів цієї краси на своєму городі. Що не дивно, бо як можна бути байдужими до цієї королеви осені. Досвідчені флористи поділилися секретами, як вони сіють айстри, щоб ті буяли квітом до самих морозів.

Як посіяти айстри, щоб цвіли аж до морозів: корисні поради

Спочатку треба визначитися, яким способом ви будете висаджувати квіти. Зазвичай ті айстри, що посіяні у відкритий ґрунт, більш міцні, не схильні до хвороб і краще квітнуть. У відкритий ґрунт квіти сіють наприкінці квітня і на початку травня. Це залежатиме від погодних умов того регіону, де ви проживаєте. Ще необхідно визначитися з ділянкою, де ростимуть квіти. Треба сонячне місце, бо в затінку айстри погано ростуть. Не варто садити айстри на одному місці кілька років підряд. Квіти повертають на ділянку через 3 роки. Вони добре ростимуть на клумбі після календули, чорнобривців, цинії та петунії.

Як правильно підготувати ґрунт до посіву квітів

Айстрам треба родючий ґрунт, який добре пропускає вологу й повітря. Найкращою буде земля з нейтральною кислотністю. Земельну ділянку для квітів варто готувати з осені. Необхідно спочатку перекопати ґрунт на глибину багнета лопати, а потім внести добриво. Найкращою підкормкою для цих квітів буде перегній. Кислий ґрунт треба розкислити, додавши по 400 грамів вапна на кожен квадратний метр. На початку квітня варто розрихлити осівший ґрунт і внести мінеральні добрива. Якщо ви будете перекопувати землю навесні, то це варто зробити за кілька тижнів до посіву квітів. Також слід внести перегній з розрахунку пів відра на квадратний метр. Необхідно ще додати 300 грамів деревного попелу чи по 10 грамів калімагнезії і суперфосфату.

Як правильно підготувати й висіяти насіння квітів: покрокова інструкція

За добу до висівання айстр насіння треба замочити, щоб знезаразити. Загорніть посівний матеріал в марлю й опустіть в розчин фітоспорину чи марганцівки на 2 години. Також варто знезаразити сам ґрунт, можна обробити тими препаратами, що й насіння. Відстань між рядками повинна бути не менше 15 сантиметрів. Спочатку ґрунт треба полити, потім висіяти насіння з інтервалом в 1 сантиметр. Потім посіви необхідно присипати землею і полити ще раз. Грядку з айстрами слід накрити спанбондом, бажано в два шари. Щойно з’являться сходи, їх треба відкривати на день, коли сухо й безвітряно, щоб вони загартовувалися. Повністю прибирати покриття можна наприкінці травня, коли температура повітря буде стабільно теплою.

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