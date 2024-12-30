Як посіяти насіння на розсаду "в окріп": цікавий метод вирощування саджанців у зимовий період

Якщо у вас є старе насіння чи ви не впевнені в його якості, не поспішайте викидати. Досвідчені господарі діляться секретом, який допоможе виростити з такого посадкового матеріалу гарну розсаду, яка у майбутньому дасть багатий урожай городини. Розповідаємо, посилаючись на ресурс "Добрі Новини", як виростити розсаду методом висівання "в окріп".

Цікавий спосіб висівання розсади "в окріп", про який майже ніхто не знає

Вся хитрість у підготовці ґрунту для висівання насіння на розсаду. Його треба попередньо полити окропом. Це допоможе швидко прорости навіть тому насінню, в якості якого ви не дуже впевнені. Городники переконують, що така розсада добре росте, не хворіє і дає рясний урожай.

Ще можна полити окропом саме насіння, щоб стимулювати його швидке сходження. Викладіть посадковий матеріал на ватні диски, самі диски помістіть у контейнери, а потім обдайте їх гарячою водою. Після цього накрийте насіння сухими ватними дисками, контейнер прикрийте плівкою і поставте у темне місце на декілька днів для пророщення. А потім пересадіть насіння у ґрунт, як зазвичай.

Якщо ви висіваєте непророщене насіння одразу в ґрунт, спочатку полийте його окропом, покладіть посадковий матеріал і присипте землею. Потім накрийте ємність плівкою і залиште до появи паростків. Розсада, висіяна таким способом, буде міцною і добре ростиме.

Читайте також:

Чи правда, що мед не псується: про це майже ніхто не знає

Що додати в тісто, щоб млинці не рвалися й не були тугими: секрет професійних кухарів

Чому категорично не можна переварювати яйця: запам'ятайте це раз і назавжди