Як посмажити картоплю, щоб вона вийшла хрусткою зовні та ніжною всередині: метод "3-3-3"

Напевно, немає такої людини, яка б не любила ароматну смажену картопельку із золотавою хрумкою скоринкою. Однак мало кому вдається обсмажити її так, щоб вона ззовні була хрусткою, а всередині м’якою. Втім досвідчені господині знають, як приготувати ідеальну смажену картоплю. Розповідаємо, посилаючись на ресурс "Ukr.Media" , як приготувати смажену картоплю за методом "3-3-3".

Як приготувати смажену картоплю за методом "3-3-3"

Проведіть попередній тест за 3 секунди. Розріжте навпіл картоплину і потріть частини одна об одну впродовж 3 секунд. Якщо половинки приклеїлися, то в картоплі багато крохмалю, вона не підходить для смаження, її краще запекти чи зробити пюре. Поріжте очищену картоплю на пластини чи брусочки та розділіть на 3 рівні частини. Перший етап обсмажування має тривати три хвилини. Розігрійте сковорідку й відправте смажитися першу частину. Через 3 хвилини переверніть картоплю і додайте другу частину. А коли мине ще одна хвилина, покладіть до сковорідки третю частину і смажте картоплю до готовності як зазвичай. Однак варто враховувати, що не можна накривати картоплю кришкою. Тоді ви отримаєте хрумку золотаву скоринку та ідеальний смак смаженої картопельки.

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