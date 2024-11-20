Як посмажити рибу без запаху, бризок, щоб не підгоріло борошно, а плита залишилася чистою

Смажену рибу полюбляє багато українців. А от смажити її не дуже. Мало того, що потрібно почистити рибу та ще й під час смаження можуть виникнути купа проблем -- риба прилипає до пательні, панірування підгоряє, бризки олії забруднюють плиту, запах гарі розповсюджується по всій кухні, а риба виходить пересушеною. Але цього можна уникнути. Розповідаємо, як посмажити рибу так, щоб вона вийшла смачною та соковитою, і сам процес смаження приніс задоволення. Спосіб підходить для будь-якої риби.

Як смачно та акуратно посмажити рибу

Кусочки риби солимо, перчимо та залишаємо на десять хвилин просолитися.

У сковорідку наливаємо олію, вмикаємо середній вогонь.

Робимо панірування — беремо у рівних пропорціях пшеничну та кукурудзяну муку..

Кожний кусок обвалюємо у паніруванні, після цього занурюємо у чисту воду і смажимо з двох сторін на пательні до готовності.

Як посмажити рибу

Переваги цього способу смаження

Завдяки цьому способу олія не стріляє, не бризкає, плита залишається ідеально чистою.

Навіть після другої порції риби олія залишається прозорою, без пригорілої муки, а значить без запаху гару.

На рибі утворюються плівка, яка зберігає вологу, риба не пересихає, залишається соковитою, а ззовні -- утворюється хрумка скоринка.

Як посмажити рибу

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