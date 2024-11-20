Як посмажити рибу без запаху, бризок, щоб не підгоріло борошно, а плита залишилася чистою

Смажимо рибу без бризок, запаху
Смажену рибу полюбляє багато українців. А от смажити її не дуже. Мало того, що потрібно почистити рибу та ще й під час смаження можуть виникнути купа проблем -- риба прилипає до пательні, панірування підгоряє, бризки олії забруднюють плиту, запах гарі розповсюджується по всій кухні, а риба виходить пересушеною. Але цього можна уникнути. Розповідаємо, як посмажити рибу так, щоб вона вийшла смачною та соковитою, і сам процес смаження приніс задоволення. Спосіб підходить для будь-якої риби.
Як смачно та акуратно посмажити рибу
- Кусочки риби солимо, перчимо та залишаємо на десять хвилин просолитися.
- У сковорідку наливаємо олію, вмикаємо середній вогонь.
- Робимо панірування — беремо у рівних пропорціях пшеничну та кукурудзяну муку..
- Кожний кусок обвалюємо у паніруванні, після цього занурюємо у чисту воду і смажимо з двох сторін на пательні до готовності.
Переваги цього способу смаження
- Завдяки цьому способу олія не стріляє, не бризкає, плита залишається ідеально чистою.
- Навіть після другої порції риби олія залишається прозорою, без пригорілої муки, а значить без запаху гару.
- На рибі утворюються плівка, яка зберігає вологу, риба не пересихає, залишається соковитою, а ззовні -- утворюється хрумка скоринка.
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