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Як посмажити рибу без запаху, бризок, щоб не підгоріло борошно, а плита залишилася чистою

Як посмажити рибу без запаху, бризок, щоб не підгоріло борошно, а плита залишилася чистою

Як посмажити рибу

Смажимо рибу без бризок, запаху

Смажену рибу полюбляє багато українців. А от смажити її не дуже. Мало того, що потрібно почистити рибу та ще й під час смаження можуть виникнути купа проблем --  риба прилипає до пательні, панірування підгоряє, бризки олії забруднюють плиту, запах гарі розповсюджується по всій кухні, а риба виходить пересушеною. Але цього можна уникнути.  Розповідаємо, як посмажити рибу так, щоб вона вийшла смачною та соковитою, і сам процес смаження приніс задоволення. Спосіб підходить для будь-якої риби.

Як смачно та акуратно посмажити рибу

  • Кусочки риби солимо, перчимо та залишаємо на десять хвилин просолитися.
  • У сковорідку наливаємо олію, вмикаємо середній вогонь.
  • Робимо панірування — беремо у рівних пропорціях пшеничну та кукурудзяну муку..
  • Кожний кусок обвалюємо у паніруванні, після цього занурюємо у чисту воду і смажимо з двох сторін на пательні до готовності.
Як посмажити рибу / ©
Як посмажити рибу

Переваги цього способу смаження

  • Завдяки цьому способу  олія не стріляє, не бризкає, плита залишається ідеально чистою.
  • Навіть після другої порції риби олія залишається прозорою, без пригорілої муки, а значить без запаху гару.
  • На рибі утворюються плівка, яка зберігає вологу, риба не пересихає, залишається соковитою, а ззовні -- утворюється хрумка скоринка.
Як посмажити рибу / ©
Як посмажити рибу

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