Як повернути білим шкарпеткам чистоту: три домашні засоби, які працюють краще за магазинні

Білі шкарпетки неймовірно швидко втрачають свою чистоту та стають темними. Ділимося перевіреними методами, які допоможуть повернути їм первісну білизну.

Білі шкарпетки – один із найпоширеніших елементів гардероба. Дехто обирає їх за універсальність, інші – як стильний акцент у своєму образі. Проте світлий колір швидко втрачає охайність, набуваючи сірого чи жовтуватого відтінку. На щастя, є ефективні методи, що дозволяють повернути їм бездоганну білизну.

Відбілювач стане вашим надійним союзником у боротьбі за чистоту шкарпеток. Додайте трохи засобу в ємність із теплою водою та замочіть у ній шкарпетки на 15–20 хвилин. Після цього добре промийте їх під проточною водою, а далі просто виперіть у машинці в звичному режимі.

Сода та оцет – дієвий тандем для відновлення білизни. Розчиніть склянку соди в теплій воді та занурте в неї шкарпетки на 30–40 хвилин. Потім додайте 100 грамів білого оцту та залиште ще на годину – це допоможе повністю позбутися забруднень.

Ще один ефективний засіб – перекис водню. Змішайте його з водою у рівних пропорціях, замочіть у цьому розчині шкарпетки на 30 хвилин, після чого добре промийте та виперіть у машинці.

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