Як повернути блиск шкіряному взуттю за лічені хвилини: знадобиться копійчаний овоч

Хоча шкіряне взуття і досить довговічне, воно потребує особливого догляду, щоб залишатися блискучим та гарним на вигляд.

Якщо шкіра взуття потемніла і стала тьмяною, то навіть дуже стильна модель матиме неохайний або зношений вигляд. На щастя, цю проблему можна дуже легко вирішити за допомогою простого способу. І знадобиться вам лише один недорогий овоч.

Він просто незамінний помічник, коли потрібно покращити зовнішній вигляд шкіряного взуття. При цьому плід діє м'яко, делікатно і не може нашкодити. Йдеться про звичайну картоплю.

Візьміть одну велику картоплину, розріжте її наполовину і натріть взуття. Сік цього популярного в Україні овоча допоможе ретельно очистити шкіру і знову зробити її блискучою.

Та переваги на цьому не закінчуються. Завдяки картоплі ви зможете швидко позбутися плям, які з'являються на поверхні натуральної шкіри під час частого носіння.

Якщо ж під рукою не знайшлося сирої картоплі, не засмучуйтесь. Є ще один простий і дієвий засіб. Це — лак для волосся. Він допоможе не лише надати блиску взутті, але й захистить його поверхню від погодних умов чи забруднень, які можуть пошкодити матеріал.

Просто розпиліть невелику кількість лаку для волосся на взуття безспосередньо перед виходом на вулицю.

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