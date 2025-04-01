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Як повернути до життя черствий хліб: навіть пахнути буде, наче свіжий
Черствий хліб ще не означає кінець. Замість того, щоб купувати новий, спробуйте повернути до життя старий.
Наприклад, змочіть булку водою і поставте її в розігріту до 180 градусів духовку на 5 хвилин — скоринка знову стане хрусткою, а м’якуш — ніжним і м’яким.
Є ще простіший варіант: обгорніть хліб у вологу серветку й підігрійте в мікрохвильовці 20 секунд. Волога рівномірно розподілиться, і хліб стане майже як свіжий.
А якщо нарізати хліб на кубики, полити оливковою олією з травами та підсушити в духовці, вийдуть смачні грінки для супу чи салату.
Не поспішайте викидати навіть крихти — їх можна змішати з яйцем, зеленню та сиром і зробити смачні хрусткі котлетки. І не забувайте: хліб чудово заморожується.
Наріжте його на скибочки, покладіть у пакет і зберігайте в морозилці до трьох місяців. Коли захочете тости, просто підсмажте їх прямо з морозилки — смак буде як із печі. Але це ще не все.
Черствий хліб можна перетворити на смачний десерт: залийте скибочки молочно-яєчною сумішшю з ваніллю та обсмажте на сковороді — вийдуть французькі тости.
Або ж зробіть хлібний пудинг: шари хліба, яблука, родзинки та кремова заливка з корицею запікаються до апетитної золотистої скоринки. Якщо ж розмолоти сухарі на крихту, змішати з маслом і цукром, отримаєте чудову розсипчасту посипку для випічки.
Черствий хліб може стати чудовим інгредієнтом для піци: замочіть його у воді, відтисніть зайву вологу, додайте борошно та дріжджі — тісто стане легким і повітряним.
А для супів теж є варіанти: хлібний суп з часником і помідорами — справжня італійська класика.
Просто обсмажте цибулю, додайте шматочки хліба, залийте все бульйоном і тушкуйте — ця проста страва може стати справжнім порятунком у холодний вечір.
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