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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Різне
Кількість переглядів
633
Час на прочитання
2 хв

Як повернути до життя черствий хліб: навіть пахнути буде, наче свіжий

Черствий хліб ще не означає кінець. Замість того, щоб купувати новий, спробуйте повернути до життя старий.

Автор публікації
Тетяна Мележик Тетяна Мележик
Як реанімувати сухий хліб

Як реанімувати сухий хліб / © Unsplash

Наприклад, змочіть булку водою і поставте її в розігріту до 180 градусів духовку на 5 хвилин — скоринка знову стане хрусткою, а м’якуш — ніжним і м’яким.

Є ще простіший варіант: обгорніть хліб у вологу серветку й підігрійте в мікрохвильовці 20 секунд. Волога рівномірно розподілиться, і хліб стане майже як свіжий.

А якщо нарізати хліб на кубики, полити оливковою олією з травами та підсушити в духовці, вийдуть смачні грінки для супу чи салату.

Не поспішайте викидати навіть крихти — їх можна змішати з яйцем, зеленню та сиром і зробити смачні хрусткі котлетки. І не забувайте: хліб чудово заморожується.

Наріжте його на скибочки, покладіть у пакет і зберігайте в морозилці до трьох місяців. Коли захочете тости, просто підсмажте їх прямо з морозилки — смак буде як із печі. Але це ще не все.

Черствий хліб можна перетворити на смачний десерт: залийте скибочки молочно-яєчною сумішшю з ваніллю та обсмажте на сковороді — вийдуть французькі тости.

Або ж зробіть хлібний пудинг: шари хліба, яблука, родзинки та кремова заливка з корицею запікаються до апетитної золотистої скоринки. Якщо ж розмолоти сухарі на крихту, змішати з маслом і цукром, отримаєте чудову розсипчасту посипку для випічки.

Черствий хліб може стати чудовим інгредієнтом для піци: замочіть його у воді, відтисніть зайву вологу, додайте борошно та дріжджі — тісто стане легким і повітряним.

А для супів теж є варіанти: хлібний суп з часником і помідорами — справжня італійська класика.

Просто обсмажте цибулю, додайте шматочки хліба, залийте все бульйоном і тушкуйте — ця проста страва може стати справжнім порятунком у холодний вечір.

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