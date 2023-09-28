Як повернути квитки на поїзд: у касі, онлайн, скільки грошей відшкодують

Зауважимо, що за новими правилами "Укрзалізниці", квитки на міжнародні рейси можна купити і повернути лише через каси.

Повернути залізничний квиток до відправлення потяга можна у касах та онлайн в особистому кабінеті на сайті "Укрзалізниці". Пасажиру повертається повна вартість квитка, якщо це купе, і половина – якщо плацкарт. Це за умови, що ви повертаєте квиток не пізніше ніж за шість годин до відправлення поїзда.

Як повернути квитки "Укрзалізниці" – читайте на ТСН.ua.

Як повернути квитки – "Укрзалізниця"

Щоб повернути квиток на потяг через касу, надайте документ, що засвідчує особу пасажира (паспорт, військовий квиток, посвідчення водія, студентський квиток, службове посвідчення). Касир до повернення грошей за зданий квиток назве вам суму повернення. Гроші вам повернуть таким самим способом, яким була здійснена оплата за цей квиток.

Якщо ви обміняли електронний квиток або ваучер на паперовий, то повернути такий квиток можна виключно в залізничній касі.

Як повернути квитки "УЗ" онлайн

Для повернення залізничного квитка та/або бланка замовлення, що були оформлені онлайн через сайт booking.uz.gov.ua треба:

авторизуватися на сайті "Укрзалізниці";

у розділі " Актуальні квитки" обрати придбаний квиток;

натиснути кнопку "Повернути";

заповнити відповідну форму, яка з’явиться на екрані.

Кошти повернуться на картку, якою було сплачено за квиток.

Як повернути квитки на потяг після його відправлення

Повернути квиток на потяг після його відправлення можна лише офлайн у касах вокзалів. Щоб вам повернули гроші за квиток, треба надати фізичну копію квитка та документи, що засвідчують особу.

Як повернути квитки на міжнародний поїзд

Квитки на такі міжнародні поїзди можна купити і повернути лише через каси "Укрзалізниці":

№749/149 Київ-Відень,

№140/149 Чоп-Відень,

№961/962, 963/964 Мукачево-Кошице,

№31, 33/34 Мукачево-Будапешт.

Якщо треба повернути залізничний квиток на міжнародний рейс, а ви перебуваєте за межами України, це можна зробити у міжнародних касах залізничного вокзалу в Україні в претензійному порядку. Під час звернення до каси треба надати квиток, роздрукований на форматі А-4, та написати заяву на претензійне повернення.

Якщо ви самостійно не маєте можливості звернутися до каси, це можна доручити родичам або знайомим на території України. Треба надіслати електронний квиток електронною поштою або через інший месенджер. Ваші близькі мають принести до каси роздрукований квиток на форматі А-4, документ що посвідчує особу того, хто повертає квиток, та заповнити заяву на претензійне повернення. В заяві слід вказати банківські реквізити картки, якою був оплачений квиток. Також у касі вимагають заяву та довіреність від особи, яка вказана у квитку.

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Скільки повертають за квиток на поїзд

Згідно з правилами "Укрзалізниці", під час повернення залізничного квитка буде утримано 60 грн зборів за послуги. Сума повернення залежить від терміну між оформленням, повернення квитка і відправленням поїзда:

якщо до відправлення поїзда залишилось понад 24 год., вам повернуть повну вартість квитка (купе та плацкарт);

якщо залишилось від від 24 до 6 год. – повернуть повну вартість купейного квитка та 50% плацкарту;

якщо менше 6 год. – повернуть повну вартість купейного квитка, а за плацкарт кошти не будуть повернені;

якщо повернення відбувається протягом години після відправлення поїзда, вам повернуть 10% вартості купейного та плацкартного квитків (лише в касі вокзалу);

Якщо після відправлення поїзда минула понад година, вартість квитків не відшкодовується.

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