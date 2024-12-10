Як повернути скляним кришкам прозорість і сяяння: допоможе розчин із підручних засобів

Скляні кришки від каструль і сковорідок регулярно піддаються впливу пари, жиру та інших забруднень. Згодом на них утворюється наліт, який досить важко видалити, а скло втрачає прозорість. Навіть найдорожчі мийні засоби не завжди можуть вирішити цю проблему. Однак існує простий і дієвий спосіб відновлення первозданного вигляду скляних кришок. Розповідаємо, як за допомогою підручних засобів, що є на кожній кухні, повернути кришкам прозорість і сяяння.

Як відновити первозданний вигляд скляних кришок

Приготування суміші для чищення. Візьміть трохи господарського мила, по одній столовій ложці соди й оцту. Мило треба натерти чи взяти рідке, додайте інші інгредієнти і добре перемішайте до утворення пасти.

Візьміть трохи господарського мила, по одній столовій ложці соди й оцту. Мило треба натерти чи взяти рідке, додайте інші інгредієнти і добре перемішайте до утворення пасти. Очищення кришок. Рівномірним шаром нанесіть суміш для чищення на поверхню скляної кришки. Потім помістіть кришку в поліетиленовий пакет і залиште на 30 хвилин для відпрацювання засобу.

Рівномірним шаром нанесіть суміш для чищення на поверхню скляної кришки. Потім помістіть кришку в поліетиленовий пакет і залиште на 30 хвилин для відпрацювання засобу. Фінішна обробка. Після того, як засіб відпрацює, добре вимийте кришку звичайною губкою для посуду в теплій воді. Потім витріть кришку насухо рушником, щоб на ній не залишилося слідів від води.

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