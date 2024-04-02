Як позбутися бур’янів на грядках за один раз: посипте міжряддя цим копійчаним засобом

Після висадки овочів настає дуже клопітна пора, адже треба займатися прополкою городини. Напевно, мало хто любить цю справу. Та досвідчені городники знають, як позбутися трави на грядках за один раз, бур’ян не ростиме, доки ви не зберете урожай. Розповідаємо, як позбутися бур’янів на грядках раз і назавжди.

Як позбутися бур'янів народними засобами

Так, зараз є багато засобів, якими можна знищити бур’яни. Але це не найкраще рішення, оскільки такі способи впливають на якість овочів і виснажують ґрунт. Втім, є кілька перевірених копійчаних засобів, які так само добре впораються з бур’янами і не шкодитимуть якості городини та землі.

Тирса. Треба розподілити дерев’яну стружку тонким шаром на доріжках поміж грядками, це припинить ріст бур’янів, але не буде шкідливим для городніх культур. Бо тирса здатна забезпечувати циркуляцію повітря й утримує вологу всередині ґрунту.

Треба розподілити дерев’яну стружку тонким шаром на доріжках поміж грядками, це припинить ріст бур’янів, але не буде шкідливим для городніх культур. Бо тирса здатна забезпечувати циркуляцію повітря й утримує вологу всередині ґрунту. Оцет. Такий метод боротьби з бур’янами вважається одним з найефективніших. Для приготування розчину треба взяти оцет 6% і розвести з водою у пропорції 1:1, додати 2 столові ложки солі. Ця суміш ідеальна для обробки однорічної трави, вона її випалює до самих коренів, достатньо буде одного разу. Щоб оцет не нашкодив майбутньому врожаю, краще робити обприскування на порожніх ділянках.

Такий метод боротьби з бур’янами вважається одним з найефективніших. Для приготування розчину треба взяти оцет 6% і розвести з водою у пропорції 1:1, додати 2 столові ложки солі. Ця суміш ідеальна для обробки однорічної трави, вона її випалює до самих коренів, достатньо буде одного разу. Щоб оцет не нашкодив майбутньому врожаю, краще робити обприскування на порожніх ділянках. Харчова сода. Такий варіант буде ефективним для боротьби з травою на доріжках з плитки. Посипте содою доріжки, потім зметіть її у щілини – і трава більше не ростиме між плитками. Процедуру треба повторювати кожні півтора місяці.

Такий варіант буде ефективним для боротьби з травою на доріжках з плитки. Посипте содою доріжки, потім зметіть її у щілини – і трава більше не ростиме між плитками. Процедуру треба повторювати кожні півтора місяці. Окріп. Достатньо просто полити бур’ян окропом і потім видалити його разом з коренем. Такий метод також підійде для боротьби з травою на доріжках.

Достатньо просто полити бур’ян окропом і потім видалити його разом з коренем. Такий метод також підійде для боротьби з травою на доріжках. Скошена трава, сіно чи солома. Мульчу треба розкласти у міжрядді шаром до 5 сантиметрів. Необхідно періодично оновлювати шари, тоді бур’яни не будуть рости.

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