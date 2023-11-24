Як позбутися депресії та повернути щастя у своє життя: страх, сум і тривога зникнуть на раз

Є такі миті в житті, коли нам здається, що все погано і виходу немає. Страх, апатія, тривожність, утома та розпач стають нашими «друзями» і не дають жити на повну. Якщо ви відчуваєте, що наближаються такі стани, або вже перебуваєте в такому настрої, вам допоможуть ці 5 простих порад. Розповідаємо, що потрібно робити, щоб якомога швидше повернути собі радість життя.

Учіться радіти кожній дрібниці

Психологи переконують нас, що здатність радіти життю – це звичка, яку можна розвинути. Це значить, що можна привчити себе кожного дня відшуковувати в своєму житті те, що наповнюватиме вас радістю, або створювати собі такі моменти. Тоді ваш мозок бачитиме більше позитиву і припинить фокусуватися на негативі. Тому шукайте довкола себе те, що приносить вам радість. Кудись ходіть, з’їжте улюблене тістечко, вмикайте улюблену музику чи фільм. Здатність радіти життю виховується, тому починайте робити це зараз.

Будь-яка неприємність – це досвід

Без досвіду ви не пізнаєте життя, не зрозумієте, що потрібно саме вам. Тому не варто боятися того, що у вас щось не виходить чи йде не за планом. Не ухиляйтеся від неприємних моментів, а проаналізуйте, для чого вони дані вам, і рухайтеся далі. Також не слід соромитися своїх минулих невдач і поразок. Ви таким чином зрозуміли, що вам підходить, а що для вас неправильно. Якщо ви винесете урок із неприємної ситуації, вона з вами більше ніколи не повториться.

Навчіться приймати ситуацію такою, яка вона є

У книзі «Як навчитися керувати життям» автор дає одну унікальну пораду. Він говорить, якщо у вашому житті трапилася важка ситуація, не варто одразу в ній копатися, шукати причини чи звинувачувати себе. Бо це може призвести до ще більших страждань. Це вже сталося, тому важливо прийняти ситуацію, а коли ви заспокоїтеся, тоді зможете знайти вирішення складної проблеми.

Подяка – найсильніша молитва

Якщо з вами щось трапилося, а ви ніяк не можете вийти з цього, дякуйте. Знайдіть, за що ви можете подякувати Богові у своєму житті. Тоді у вас буде менше причин для розчарувань, ви помітите, що у вашому житті є ті речі, за які ви можете бути вдячними. Це може бути все, що завгодно: дах над головою, можливість працювати і заробляти собі на життя, родина, діти тощо. Привчіть себе фокусуватися на тих речах, які у вас є сьогодні. Ви побачите, що насправді вам є чому радіти, це потрібно лише помічати.

Даруйте свою любов собі та іншим

Психологи та науковці визначили, що наші емоції зводяться до двох головних – любові та страху. Але вони взаємовиключні, тому не можуть одночасно бути в нас. Аби прогнати зі своєї душі страхи та тривогу, просто переключайтесь на рідних та близьких і даруйте їм свою любов. Коли ми проявляємо любов, то тим самим відтісняємо негативні почуття. Також не забувайте дарувати свою любов собі, дбайте та піклуйтесь про себе. Частіше балуйте улюбленими речами: відпочинком, покупками, смачною їжею. Це наповнюватиме вас радістю та спокоєм і ви зможете повернутися до щасливого життя.

Читайте також:

Щоб дитина виросла успішною та впевненою у собі, частіше говоріть їй ці 5 ключових фраз

Гнів — найкращий мотиватор: вчені з'ясували, що агресивність допомагає людям вирішувати складні завдання