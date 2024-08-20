Як позбутися голубів у дворі будинку: посадіть певні рослини, щоб їх відлякати

Існують певні запахи, які відлякають голубів. Якщо ви хочете захистити свій сад і будинок від цих птахів, експерти радять посадити деякі рослини.

Про них розповів виданню Daily Express експерт із боротьби зі шкідниками Зак ДеАнджеліс.

Зак стверджує, що зазвичай голубів приваблюють ті будинки, де вони мають постійний доступ до їжі і можуть вити гнізда. Однак, для людини таке сусідство не завжди приємне, адже птахи часто покривають місце свого проживання послідом. Ще одна проблема полягає в тому, що голуби можуть знищувати рослини, поїдаючи їхні плоди.

Проте, каже експерт, захистити будинок від голубів простіше простого, якщо знати, які саме запахи вони не люблять. Зак рекомендує висаджувати на ділянці цибулю та часник, адже їхні різкий аромат та смак дуже не подобаються пернатим.

Як вказує ДеАнджеліс, голуби спробують триматися від такого запаху якнайдалі.

Ідеально, якщо ви будете висаджувати цибулю та часник по периметру саду. Особливо приділяйте увагу тим ділянкам, де птахи люблять збиратися найчастіше. Це можуть бути дерева і квіти, які їм подобаються.

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