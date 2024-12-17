Як позбутися гризунів у домі, сараї чи курнику: склянка молока врятує від мишей і щурів

У холодну пору року щури й миші часто проникають у житлові будинки та підсобні приміщення, а також на горища, завдаючи відчутної шкоди господарству.

Щури й миші не лише з’їдають запаси на зиму, вони можуть переносити небезпечні інфекції. Тож, якщо ви помітили сліди гризунів, важливо негайно почати боротьбу з ними. Оскільки швидкість їх розмноження досить стрімка і за місяць шкідників може стати утричі більше.

Як позбутися щурів і мишей: врятує склянка молока

Якщо жодні мишоловки й отрута не допомогли позбутися гризунів, можна скористатися цим лайфгаком із молоком, який неодмінно вирішить проблему. Такий народний метод вже давно довів свою ефективність, ним користувалися ще наш дідусі й бабусі.

Засіб проти щурів та мишей легко приготувати власноруч. Для цього треба лише молоко та гіпс, адже відомо, що гризуни полюбляють молочні продукти. Змішайте молоко з гіпсом до однорідної консистенції, схожої на густе тісто. Розмістіть отруту біля нори чи тих місць, де можуть бути гризуни.

Коли такий засіб потрапить до шлунку миші чи щура, гіпс загусне й закупорить стравохід, спричиняючи його непрохідність. Тому через деякий час гризун гине. Цей спосіб не дуже гуманний, однак допоможе позбутися надокучливих непроханих гостей.

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