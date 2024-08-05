Як позбутися хвоща на городі швидко та надовго — прості способи

Хвощ польовий можна назвати одвічним ворогом кожного городника, адже ця рослина буквально за лічені дні може розростися, захоплюючи всю ділянку.

Тому запитання, як знищити хвощ польовий на городі, дуже актуальне. Особливо, враховуючи той факт, що його кореневище здатне проникати у ґрунт на глибину до 100 см, тому просто виполоти його дуже складно. Однак, ефективні способи все ж існують.

Чому хвощ польовий небезпечний

Хвощ польовий, який ще в народі часто називають сосонкою, поширений по всій території України. В світі його налічується близько 30 різновидів, але у нас росте приблизно 9.

Хвощ можна використовувати у народній медицині, проте для городників та садівників це справжня напасть. Тому, як тільки ви побачили його на ділянці, потрібно одразу приймати міри. Рослина зростає надзвичайно швидко, захоплюючи все нові й нові території.

Розмножується бур'ян за допомогою спороносного колоска, але також відбувається і вегетативне розмноження через бульби, що утворюються на коренях. Хвощ поглинає багато корисних речовин з ґрунту, пригнічуючи цим всі інші рослини, які ростуть поряд.

Як знищити хвощ польовий на городі

Найперше, що вам потрібно зробити, це розкислити ґрунт. Бур'ян найкраще почуває себе саме у кислій землі, хоча деякі його види ростуть і в нейтральній. Як зрозуміти, що ваш ґрунт кислий? На це вказує поява великої кількості дикорослих рослин, крім хвоща (мох, кислиця, щавель, подорожник, жовтець повзучий та інші).

Як можна розкислити ґрунт? Для цього внесіть в землю деревний попіл, можна висіяти овес, фацелію, гірчицю або жито. Восени спробуйте посипати ґрунт вапном, а потім перекопати. Також для розкислення підходить доломітове борошно.

Хвощу буде досить складно розвиватися і зростати біля деяких рослин. Зокрема, він не любить жито, озимий ріпак, редис, редьку та руколу.

У боротьбі з цим бур'яном вам можуть допомогти й інші способи. Наприклад, перекопування, культивація чи орання.

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