Як позбутися катишків на одягу без машинки: ефективні методи про які ви точно не знали

Чому кошлатиться одяг

Волокна натуральних тканин часто піддаються тертю під час носіння, внаслідок цього й утворюються катишки. Неправильний догляд за виробом лише погіршує ситуацію.

Щоб на одязі не виникли катишки, необхідно прати річ правильно, дотримуватися правил по догляду, зазначених на етикетці.

Коли речі дотикаються між собою, це призводить до псування волокон, особливо це стосується тканин низької якості з пухкою структурою. Зазвичай ковтунці утворюються на проблемних зонах, таких як лікті, пахви, манжети, в місцях, які найчастіше стикаються з тілом та іншими частинами одягу, сумками.

Як прибрати ковтунці на одягу підручними засобами

Найчастіше рекомендують прибирати катишки з одягу бритвою. Але такий спосіб досить небезпечний для цілісності тканини та підходить для речей з невеликим ворсом, пухнасті ж вироби рекомендується чистити інакше.

Дрібні ковтунці пропонують видаляти також за допомогою прозорого канцелярського скотчу. Для цього прикласти скотч до проблемних місць одежі, щоб вона трошки "приклеїлась", а потім, щільно притискаючи смужку пальцем, різко відривати, намагаючись захопити якнайбільше катишків. Для виробів із коротким ворсом також рекомендують використовувати наждачний папір із дрібним зерном.

Ми пропонуємо один з найпростіших способів очищення одягу від ковтунців - це використати звичайну чисту губку для миття посуду. Для цього потрібно натягнути проблемні зони одягу руками та пройтися по них абразивним боком губки.

Як почистити катишки

Ефективно прибрати ковтунці можна за допомогою звичайної натуральної пемзи для ніг. Технологія така сама - натягуємо проблемні місця та тремо пемзою.

Як почистити катишки

Очищену від катишків річ можна збризкати струменем фіксувального лаку для укладання волосся з великої відстані, щоб склеїти лусочки обробленої тканини.

Після обробки виробів пройдись по тканині м'якою щіткою для замші, щоб вирівняти поверхню ворсинок.

Як запобігти утворенням ковтунців

Дотримуватись режиму прання зазначеного на етикетці.

Перед пранням вивертайте речі навиворіт.

Прати речі схильні до утворення катишків в режимі делікатного прання з використанням спеціального пом'якшувального кондиціонера для одягу або дитячого шампуню.

Не замочувати речі з катишками в гарячій воді, високі температури ще більше деформують тканину.

Не затирати плями.

Бути обережними з застібками-ліпучками.

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