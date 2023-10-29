Лише один копійчаний засіб допоможе позбутися кротів, мишей на ділянці, і зайці до вас не прийдуть

Ніяких мишей, кротів, та заєць більше не з'явиться на вашій ділянці. Розповідаємо, як назавжди вигнати їх з дачі в листопаді.

Позбутися мишей, кротів, шкідників, відлякувати зайців, допоможе березовий дьоготь - природний засіб, який можна купити в кожній аптеці.

Березовий дьоготь - це натуральна речовина, яку отримують з кори берези. Він являє собою темну, маслянисту рідину з вираженим характерним запахом. Завдяки антисептичним та релевантним властивостям березовий дьоготь використовується в різних сферах, включаючи сільське господарство. Березовий дьоготь використовується для консервації деревини, захисту рослин від шкідників і хвороб, для медичних цілей.

Осіння боротьба із кротами

Листопад - найкраще пора, щоб виганяти кротів за допомогою дьогтю.

Щоб позбутися кротів, приготуйте розчин з березового дьогтю, розведіть 6 ст. л дьогтю в 10 літрах води.

Закопайте порожні 1-1,5 літрові пляшки по всій ділянці, так, щоб горлечка виступала із землі. Зробіть отвори в пляшках завчасно.

Залийте їх зазначеним розчином із дьогтю.

Це відлякає кротів та забезпечить цілісність вашої дачі наступного року. Як вигнати мишей за допомогою дьогтю Змішайте березовий дьоготь з водою у співвідношенні 1:10, аналогічно до методу для кротів.

Обприскайте територію ділянки, кущі, дерева. Для цього використовуйте пульверизатор або іншу апаратуру для оприскування території, де спостерігається активність мишей.

Миші, відучуючи запах березового дьогтю, втечуть з вашої ділянки.

Ще один варіант - це у місцях скупчення мишей розкласти просочене березовим дьогтем ганчір'я або шматочки губки. Для більшої ефективності таку обробку можна час від часу повторювати. Боротьба із зайцями Якщо дача розташована біля лісу, то зимою можуть прийти зайці і погризти кору. Щоб цього уникнути, розчином березового дьогтю, приготованого для боротьби з кротами обприскуйте стовбури дерев. Ще краще спочатку обгорнути стовбури тканиною, а потім обприскати її розчином на стовбурі. Так буде навіть довговічніше та надійніше.

Як захиститися від зайців Також варто застосувати березовий дьоготь для боротьби за паразитами. Як вигнати паразитів з кущів на ділянці

Для цього знадобляться дьоготь, щіпки та вода.

Розчиніть дьоготь у воді. Замочіть звичайні щіпки у цьому засобі та розсипте їх під усіма кущами. Більше ви не побачите жодного шкідника!

Після обрізки дерев

Після обрізки дерев восени дуже добре змастити місця обрізки саме березовим дьогтем. Він дезінфікує обрізи краще ніж будь-які антисептики та захистить рослини від уражень та шкідників.

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