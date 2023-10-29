Лише один копійчаний засіб допоможе позбутися кротів, мишей на ділянці, і зайці до вас не прийдуть

Ніяких мишей, кротів, та заєць більше не з'явиться на вашій ділянці. Розповідаємо, як назавжди вигнати їх з дачі в листопаді.
Позбутися мишей, кротів, шкідників, відлякувати зайців, допоможе березовий дьоготь - природний засіб, який можна купити в кожній аптеці.
Березовий дьоготь - це натуральна речовина, яку отримують з кори берези. Він являє собою темну, маслянисту рідину з вираженим характерним запахом. Завдяки антисептичним та релевантним властивостям березовий дьоготь використовується в різних сферах, включаючи сільське господарство. Березовий дьоготь використовується для консервації деревини, захисту рослин від шкідників і хвороб, для медичних цілей.
Осіння боротьба із кротами
Листопад - найкраще пора, щоб виганяти кротів за допомогою дьогтю.
- Щоб позбутися кротів, приготуйте розчин з березового дьогтю, розведіть 6 ст. л дьогтю в 10 літрах води.
- Закопайте порожні 1-1,5 літрові пляшки по всій ділянці, так, щоб горлечка виступала із землі. Зробіть отвори в пляшках завчасно.
- Залийте їх зазначеним розчином із дьогтю.
Для цього знадобляться дьоготь, щіпки та вода.
Розчиніть дьоготь у воді. Замочіть звичайні щіпки у цьому засобі та розсипте їх під усіма кущами. Більше ви не побачите жодного шкідника!
Після обрізки дерев
Після обрізки дерев восени дуже добре змастити місця обрізки саме березовим дьогтем. Він дезінфікує обрізи краще ніж будь-які антисептики та захистить рослини від уражень та шкідників.
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