Як позбутися мишей у будинку, у квартирі народними методами

Найчастіше миші пробираються в будинки, до хат восени і взимку, коли на вулиці холодно. Вони проникають всередину через відкриті двері та щілини. З настанням холодів миші залишають свої схованки і шукають місце для зимівлі, а теплі, і теплі будинки здаються їм найкращим укриттям.

Миші можуть завдати великої шкоди - вони псують меблі, перегризають кабелі, роблять дірки у штукатурці, підлозі і можуть заразити людину гістоплазмозом. Позбутися цього шкідника можна за допомогою отрути, а можна скористатися народними засобами.

Як перевірити, чи оселилася миша у вашому будинку або квартирі

Миші - тварини розумні, вони підлаштовують свою діяльність під спосіб життя господарів будинку - харчуються, коли нікого немає вдома або коли всі сплять. Тому іноді вони довго залишаються непоміченими.

Про наявність мишей в хаті може свідчити:

Кал – це короткі темні палички довжиною близько 5 мм.

Відбитки лап, залишені, наприклад, на запиленій поверхні.

Специфічні звуки, як то дряпання, шкрябання, хрускіт, тихий писк.

Неприємний, специфічний запах .

Дрібні сліди від зубів на меблях, кабелях, жовані коробки, пакети та іншій упаковці, що містить харчові продукти.

Як позбутися від мишей в домашніх умовах

Ультразвуковий відлякувач - видає звуки, які не чутні людині, але дуже неприємні для цих шкідників - при включенні вони повинні втекти зі своїх схованок. Вам потрібно розмістити такий прилад там, де були помічені миші. Бажано періодично змінювати частоту, щоб гризуни не звикли до звуку. Такий спосіб боротьби - довговічний і безпечний для людини і для домашніх тварин. Але, якщо у вас свої домашні тваринки - хом'яки, шиншили, вони також можуть його боятися.

Вам потрібно розмістити такий прилад там, де були помічені миші. Бажано періодично змінювати частоту, щоб гризуни не звикли до звуку. Такий спосіб боротьби - довговічний і безпечний для людини і для домашніх тварин. Але, якщо у вас свої домашні тваринки - хом'яки, шиншили, вони також можуть його боятися. Алюмінієва фольга – мишам не подобається її колір і шелест.

Механічні пастки, варіант знайомий багатьом - це пристрій із механізмом, який спрацьовує, коли гризун потрапляє всередину пастки.

Як позбутися мишей

Електричні пастки — приманка всередині привертає мишу, коли та опиняється поруч із нею, спрацьовує світловий індикатор, а потім одразу гризун отримує розряд струму.

Кішка - цей природний ворог гризунів повинен не тільки відлякати їх, але і відбити бажання забігати в будинок. Також мишей дратує запах спанієлів і тер'єрів — такі тварини теж можуть відлякувати шкідників.

Буває так, що мишей так багато, що це спонукає господарів до радикальних кроків, а саме, до застосування отрути. Це можуть бути порошки для приготування приманок, креми, таблетки, спреї і навіть рідини, які потрібно змішувати з водою.

З використанням отрути у потрібно бути дуже обережним, і навіть рекомендується вийти з дому хоча б на добу після застосування, тому що отрута може бути небезпечною, особливо для домашніх тварин і дітей.

Як позбутися мишей народними засобами

Миші не переносять запаху дикої м'яти, ромашки, коров'яку, лаванди, свіжого листя помідорів. Тому на кухні, в коморі, підвалі або на горищі — там, де часто живуть гризуни, варто розставляти запашні пакетики з сухими травами.

Не люблять миші деревну золу, яка має для них неприємний запах.

Господарі рекомендують застосовувати гіркий перець і ось яким чином. Загорнути його в папір, підпалити й обкурити приміщення, де перебували миші.

Розкласти по полицях і поверхнях часник.

Лавровий лист подрібнити і розкидати по місцях прогулянок гризунів.

Гризуни не люблять ефірні олії полину і м'яти.

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