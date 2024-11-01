Як позбутися мишей у квартирі, будинку: допоможе засіб, який є у кожної господині

З такою проблемою, як миші у будинку, хат зустрічається багато власників житла, особливо зараз, восени, коли гризуни шукають теплі та затишні місця для проживання. Небезпека гризунів не лише в тому, що вони можуть завдавати шкоди речам, продуктам, а й можуть бути носіями різноманітних, небезпечних для людини захворювань.

Як позбутися мишей

Одним із найпопулярнішим та дієвим засобом, який ще до цього є дешевим, який пропонують досвідчені господині, щоб позбутися мишей є звичайна харчова сода. Ця ж харчова сода є головним компонентом різноманітних народних отрут від гризунів. Потрапляючи в організм мишей сода практично моментально обпалює внутрішні органи гризуна, через що настає його загибель.

Для боротьби з мишами за допомогою соди потрібно взяти по столовій ложці борошно, цукор, воду, соду. Все ретельно змішати до густої суміші. Зробити з неї кульки, підсушити їх та розкласти по кутках приміщення. Бажано розкладати кульки в тих місцях, де помічені небажані мешканці.

Через деякий час можна буде помітити, що гризунів стало менше або взагалі зникли. За необхідності кульки з соди можна наготувати знову та розкласти по місцях.

Хто не хоче вдаватися до таких не дуже гуманних методів, у кого вдома собаки чи кішки, які можуть спробувати отруту є інші способи боротьби з мишами. Наприклад, можна застосувати ультразвук від мишей, або купити мишоловку.

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