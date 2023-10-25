Як позбутися навіть від товстого шару накипу на чайнику: шість перевірених домашніх засобів

На жаль, через жорстку воду, яка тече з наших кранів, на чайнику швидко з'являється накип (біло-жовтий наліт). Він повільно вбиває не лише прилад, але і ваш організм. Тому від нього потрібно час від часу позбуватися.

Саме накип може стати однією з причин появи карієсу, остеохондрозу, подагри та навіть сечокам'яної хвороби. Тому дуже важливо знати, як почистити чайник від цього біло-жовтого нальоту, що складається з карбонату кальцію.

Як очистити чайник оцтом

Цей засіб підходить для пластикових, скляних та металевих чайників, які ставляться на плиту. А ось для електрочайників оцет вважається надто агресивною речовиною.

На 1 літр води візьміть 100 мл оцту. Залийте суміш у чайник, поставте на повільний вогонь. Будьте готові до сильного неприємного запаху, але результат вас порадує. Кип'ятіть воду доти, доки не побачите, що накип почав відшаровуватися. Залишіть ще на кілька хвилин, а потім вилийте розчин та протріть стінки чайника. Перед використанням двічі закип'ятіть в ньому воду і злийте.

Лимонна кислота від накипу

Можна використовувати для металевих, пластмасових виробів, приладів з нержавійної сталі, електрочайників.

На повний чайник води додайте 2 столові ложки лимонної кислоти. Поставте кип'ятити розчин, а потім залишіть на півгодини чи більше, щоб накип розмокнув. Потім промийте чайник, додайте ще чистої води і прокип'ятіть.

Як очистити чайник содою

Підходить для всіх видів чайників, в тому числі і електричних.

На повний чайник води потрібно взяти одну столову ложку соди. Спочатку закип'ятіть у чайнику воду, потім додайте ложку соди. Ретельно перемішайте. Залишіть на 30 хвилин. Потім вимийте чайник і не забудьте двічі прокип'ятити чисту воду перед використанням.

Як почистити чайник від накипу / Фото: pixabay.com

Розсіл від накипу

Підійде для будь-яких приладів.

Налийте повний чайник розсолу. Він також чудово справиться з іржею. Прокип'ятіть розсіл, потім охолодіть і злийте. Промийте, налийте чистої води та ще раз прокип'ятіть, щоб позбутися запаху і смаку.

Газована вода

Можна очищати металеві чайники з нержавійної сталі та електроприлади.

Візьміть одну пляшку будь-якої газованої води. Спочатку випустіть з напою гази, потім залийте 500 мл до чайника та прокип'ятіть. Після ретельно промийте та витріть прилад.

Якщо нічого не допомогло

Лише для класичних чайників.

Візьміть 100 мл оцту, 1 столову ложку соди та 2 столові ложки лимонної кислоти на 1 літр води. Проти найтовстішого шару накипу. Доведіть воду до кипіння, додайте оцет, соду, лимонну кислоту. Варіть 20-30 хвилин. Злийте і не забудьте двічі прокип'ятити чисту воду.

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