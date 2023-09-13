Як позбутися неприємного запаху і плям з дивану: найкращі методи чищення в домашніх умовах

Якщо ви не знаєте, як позбутися неприємного запаху з дивану від сечі, цвілі чи вологості, в нагоді стануть кілька потужних методів підручними засобами. Також ви дізнаєтеся, як уникнути помилок під час чищення, щоб не пошкодити меблі.

Як видалити неприємний запах з дивану?

Аби позбутися неприємного запаху з дивану та інших м’яких меблів, спочатку потрібно зрозуміти його походження. Наприклад, поганий запах вологих меблів чи цвілі не має чітко визначеної локалізації, диван просто матиме запах затхлості по всій поверхні. Якщо це запах від якихось рідинних забруднень, то сморід стоятиме там, де вони безпосередньо були пролиті.

Найбільше труднощів може виникнути при виведенні запахів сечі та пива. Вбити ці запахи можна як підручними засобами, так і професійними. Найоптимальніший метод чищення, пропорції розчинів чи порошків залежатиме від виду оббивки та причини неприємного запаху. Перед застосуванням того чи іншого запаху потрібно протестувати його на маленькому клаптикові оббивки, щоб не пошкодити матеріал.

Як видалити неприємний запах сечі домашніх тварин та її плями з дивану?

Якщо виникла проблема плям котячої чи собачої сечі на дивані, потрібно якомога швидше позбутися цього запаху підручними засобами. Бо коли сеча в’їдається, її запах важко вивести, вона знищує амбре наповнювача. Після появи калюжі потрібно виконати кілька дій.

Промокнути рідину чистою сухою ганчіркою. Посипати мокре місце харчовою содою, залишити на 15 хвилин. На соду розпорошити суміш води та оцту у співвідношенні 1:1. Потім добре висушити поверхню.

Найскладніше вивести з дивану запах котячої сечі, тому тут підійде наступний метод:

Слід ретельно натерти пляму нашатирним спиртом 10%, залишити на 30 хвилин. Потім потерти господарським милом і змити розчином оцту та води, розвівши 1 столову ложку у літрі води. Просушити поверхню.

Якщо запах дуже в’ївся в оббивку, потрібно робити комплексну чистку. Слід медичним шприцом ввести розчин перекису водню та оцту у рівних частинах, а потім обробити поверхню як у випадку зі свіжою плямою. А після чищення ретельно висушити диван, лишень може знадобитися тривала сушка.

Як позбутися запаху цвілі та сирості з дивану?

Така проблема виникає, коли диван може знаходитися тривалий час у вологому приміщенні, яке не провітрюється. Диван із запахом сирості та цвілі потрібно добре провітрити та висушити, в ідеалі на вулиці. Якщо такої можливості немає, можна застосувати тепловентилятор. Під час обробки не рекомендується надто зволожувати поверхню.

Є кілька надійних засобів, що допоможуть позбутися неприємного запаху на м’яких меблях.

Розчин оцту. Для приготування розчину потрібен оцет, бажано яблучний, взяти 2 ст. ложки на літр води і обприскати поверхню дивану. Для темних тканин можна застосувати слабкий розчин марганцівки. Його слід нанести губкою на поверхню меблів. Розсипати по поверхні адсорбенти: соду чи активоване вугілля. Їх потрібно витримати на поверхні дивану 10 годин і видалити пилососом.

Як видалити запах та плями сечі людини?

Якщо на м’яку оббивку дивана потрапила сеча дитини чи літньої людини, потрібно негайно вживати заходів. Концентрація сечовини у дорослих значно вища, тому виведення неприємного запаху з дивана вимагає більш складних методів.

Пляму потрібно натерти спиртом чи горілкою, залишивши на 30 хв. Потім нанести господарське мило на 20 хвилин і змити розчином столової ложки оцту та 1 літра води. Після обробки добре висушити диван, тоді оббивка не буде пахнути спиртом.

Якщо диван має запах дитячої сечі, тоді потрібно:

Потерти місце плями господарським милом і залишити на півгодини. Потім ретельно змити розчином оцту та води у пропорціях 1:5 або такою ж сумішшю з горілкою. Після процедури потрібно добре висушити диван.

Універсальні народні методи: як позбутися неприємного запаху з дивану та інших м’яких меблів?

Якщо професійних засобів в домі немає, це не проблема. Адже під рукою чи на кухні завжди знайдеться щось, чим можна прекрасно впоратися з цією проблемою.

Соду можна використовувати для будь-яких кольорів оббивки, вона ідеально підійде від запаху цвілі та вогкості, і від сечі домашніх тварин. Сіль потрібно розкидати по поверхні та залишати на півдня, потім прибрати пилососом. Такий спосіб підійде, щоб прибрати запахи клею, лаку та хімічних речовин. Господарським милом легко очищається шкіряний диван, виводиться запах сечі, пива та блювоти. Оцет. Розчином у різних концентраціях можна обробляти всі фактури поверхонь м’яких меблів. Але потім необхідно ретельно провітрювати кімнату. Перекис водню, спирт добре видаляють запах сечі, блювоти та цвілі. Марганцівка підходить для випадків, коли меблі пахнуть вологістю. Обробляти потрібно дуже слабким розчином, щоб він не впливав на колір оббивки.

Найчастіші помилки: як не потрібно чистити дивани, щоб не зіпсувати

Аби не зіпсувати оббивку дивану під час чищення, потрібно враховувати фактуру матеріалу.

Якщо оббивка темна, то не можна використовувати засобі, що містять хлор. Сіллю не можна обробляти натуральні тканини, вона її руйнує. Синтетичну оббивку не можна сушити під прямим сонячним промінням чи за допомогою фену. Шкіру та шовкові чохли не можна терти жорсткими щітками, щоб не пошкодити оббивку. Велюр не можна терти жорсткими щітками, він найбільше брудниться, тому його частіше потрібно чистити пилососом.

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