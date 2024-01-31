Як позбутися неприємного запаху з пральної машинки й уберегти її від грибка та цвілі

Пральна машина – це незамінний помічник у кожному домі. Нам без неї не обійтися, і дуже не хочеться, щоб із цим приладом щось траплялося. Бо це дорого для нервів та гаманця. Досить часто при довготривалій експлуатації машинки від неї може йти неприємний запах. Це свідчить про те, що вона потребує чищення і правильного догляду. Інакше ця проблема може стати причиною її поломки. Розповідаємо, чому від машинки йде неприємний запах і як її уберегти від цього.

Які причини неприємного запаху з пральної машини

Пральна машинка може неприємно пахнути з декількох причин. Найпоширенішими є залишки бруду та порошку, які залишаються в барабані, тому його треба регулярно чистити. Бо потім з’являється цвіль та грибок, які також є причиною смороду.

Також неприємний запах може виходити із забрудненого фільтра. Це призводить до застою води в системі приладу, яка через деякий починає неприємно пахнути.

Як позбутися неприємного запаху з пральної машинки

Чистка барабана. Після кожного використання пральної машинки варто чистити барабан вологим рушником чи губкою, щоб видалити залишки порошку та бруду.

Після кожного використання пральної машинки варто чистити барабан вологим рушником чи губкою, щоб видалити залишки порошку та бруду. Використання спеціальних засобів для чищення пральних машин. Таким засобом слід користуватися регулярно, оскільки він не лише чистить прилад, а й уберігає від появи цвілі та грибка. Його можна придбати у будь-якому магазині.

Таким засобом слід користуватися регулярно, оскільки він не лише чистить прилад, а й уберігає від появи цвілі та грибка. Його можна придбати у будь-якому магазині. Регулярне чищення фільтрів приладу. Рекомендується прочищати фільтри пральної машини раз на місяць. Для цього треба діяти згідно інструкції, яка додається до приладу.

Як уберегти пральну машинку від появи грибка та цвілі

Через те, що в машинці залишається волога, бруд та пральний порошок, може виникнути грибок, який є найчастішою причиною неприємного запаху. Щоб уберегти прилад від цвілі, можна скористатися кількома методами.

Температурний режим. Щоб захистити машинку від появи грибка, старайтеся прати речі при високій температурі. Якщо користуватися таким методом, то грибок не з’явиться. Також можна увімкнути високу температуру після того, як ви почистите машинку, щоб закріпити результат.

Щоб захистити машинку від появи грибка, старайтеся прати речі при високій температурі. Якщо користуватися таким методом, то грибок не з’явиться. Також можна увімкнути високу температуру після того, як ви почистите машинку, щоб закріпити результат. Оцет. Під час прання рекомендовано додавати в барабан пральної машини 50 грамів оцту. Він має протигрибкову дію, тому захистить вашу машинку від цієї неприємності.

Під час прання рекомендовано додавати в барабан пральної машини 50 грамів оцту. Він має протигрибкову дію, тому захистить вашу машинку від цієї неприємності. Провітрювання. Не закривайте дверцята машинки після прання, щоб туди могло потрапити повітря і висушити барабан. Інакше там залишатиметься волога і невдовзі з’явиться цвіль та грибок.

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