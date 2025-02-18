Як позбутися невезіння та лихої долі: мудрець розкрив секрет щасливого життя

Як перестати залучати невдачі та стати щасливими: Омар Хаям розкрив секрет понад 1000 років тому.

Чотиривірші великого поета і мислителя Омара Хаяма мають глибокий зміст, саме тому люди перечитують їх знову і знову. Адже в його рубаї можна знайти відповіді на одвічні запитання й розраду, якої так не вистачає людям.

Один із чотиривіршів мудреця дає відповідь на запитання, яке хвилює багатьох: чому лиха доля переслідує нас?

У своїх невдачах люди звикли звинувачувати долю, не цінуючи того, що дарує їм життя. Більшість бачить лише погане, а хорошого практично не помічає, бо сприймає це, як належне.

"Даремно ти звинувачуєш у мінливості рок;

Що не в накладі ти, тобі й невтямки.

Коли б він у милостях своїх був постійний,

Ти б черги чекати своєї до смерті міг".

Мудрий Омар Хаям у цьому чотиривірші вчить бачити милість і подарунки долі, а не лише "злий рок". Варто бути вдячними за кожен новий день, за можливість прокинутися вранці й жити в цьому світі. Лише людина здатна творити свою долю і вибирати, що бачити – милість і благо у своєму житті чи одні нещастя й проблеми.

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