Як позбутися плісняви на пляшках: простий продукт з кухні без зусиль впорається з нальотом

Вода — найважливіша складова в раціоні кожної людини, тому ємність, в якій вона зберігається, повинна бути ідеально чистою. Часто всередині пляшок з'являється наліт і пліснява.

У кожної людини є свої секрети, які допомагають полегшити буденне життя. Наприклад, існує один простий лайфгак, щоб швидко позбутися цвілі всередині пляшок з водою. Бутлі знову будуть чистими, наче ви щойно їх придбали.

Вода може почати цвісти вже через місяць-два від початку перебування в ємності. Звичайно, після такого вона стає непридатною до вживання. Однак, є один секрет, який допоможе швидко і без зайвих зусиль позбутися нальоту на стінках пляшок. Вам знадобиться звичайне пшоно.

Якщо у вас немає вдома пшона, то можете використати будь-яку іншу крупу, схожого розміру. Вам не доведеться витрачати багато коштів, вибирайте найдешевше пшоно, тому що варити і їсти ви його не будете. Вам крупа знадобиться тільки для очищення ємності.

Навіть бутиль на 20 л ви зможете без проблем відмити від плісняви, яка покриває стінки. Спочатку злийте всю воду, яка там ще залишається в окрему ємність. Звичайно, вживати в їжу її вже небезпечно, але вона може знадобитися для побутових потреб. Наприклад, щоб помити машину чи злити в унітазі.

Після того, як вода злита, в отвір засипте приблизно 3-4 ст. ложки пшона. Крупа стане абразивним матеріалом, який очистить стінки пляшки. Не забудьте залити 2-3 склянки води. Закрийте отвір кришкою і уявіть, що ви бармен, який готує коктейль в шейкері. Старанно трясіть пляшкою протягом 5 хвилин. Не забувайте перевертати знизу догори і навпаки. Пшоно повинне дістати скрізь.

Злийте брудну воду, ще раз насипте чистого пшона і знову повторіть всю процедуру. Тоді точно не залишиться жодного нальоту. Не забудьте ще кілька разів промити пляшку чистою водою.

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