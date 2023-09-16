Як позбутися цвілі у квартирі: 5 способів, які реально працюють

Цвіль становить небезпеку для здоров'я людини і помешкання, але її можна позбутися ефективними народними способами.

Для мешканців квартир, які погано провітрюються, дуже актуальне питання боротьби із цвіллю. Характерні ознаки присутності цвілі в квартирі – це гострий запах і поява на різних поверхнях плям чорного, білого, сірого та зеленого кольору. На сьогодні вчені виявили більше 100 000 видів цвілі. Ці гриби виділяють спори, що розносяться по всій квартирі з частинками пилу, які потім потрапляють в організм людини разом з повітрям. Про те, звідки з’являється цвіль у квартирі і як її позбутися – читайте далі.

Чим небезпечна пліснява?

Якщо проживати в помешканні, де є цвіль, це стане причиною зниження імунітету. Найчастіше йде загострення хронічних недуг, є ризик виникнення астми. Якщо не боротися із цвіллю, можуть виникати головні болі, пневмонії, носові кровотечі, напади сухого кашлю, проблеми зі шлунково-кишковим трактом.

Окрім небезпеки для здоров’я, грибок негативно впливає на меблі, підлогове покриття, псує конструкцію будівлі в цілому:

може перетворити дерев’яні елементи в труху;

провокує появу іржі на металевих конструкціях;

псує оздоблення в квартирі: відшаровується штукатурка і відходять шпалери;

призводить до почорніння дверних і віконних укосів, стель.

Чому в квартирі з’являється пліснява?

Причин появи грибка може бути декілька. Однак найголовнішою з них є та, що у квартирі не налагоджена система провітрювання. У результаті повітря стає важким, перезволоженим та спертим. А волога і тепло створюють ідеальні умови для розмноження грибків.

Особливо від таких проблем страждають мешканці старого житлового фонду – хрущовок та сталінок. Основними причинами, які призводять до почорніння стін, укосів та стель є:

Погана вентиляція. Вогке повітря призводить до почорніння стін та неприємного запаху. Недостатнє опалення. Така проблема особливо гостро буде відчуватися у міжсезоння для мешканців тих квартир, які підключені до централізованого опалення. Тонкі стіни. Якщо з вентиляцією все гаразд і опалення в квартирі працює добре, а грибка та цвілі в квартирі все одно не можна позбутися, то можливо стіни житла потрібно утеплити. Побутові фактори. Це може бути відсутність балкону, тріщини на стінах, протікання труб.

Як вивести цвіль у квартирі назавжди народними методами?

Щоб вивести плісняву зі стін кімнат та ванної, стель та укосів, є дуже багато універсальних або народних засобів. Все залежить від важкості ураження грибком та вподобань кожного. Є кілька народних методів, які чудово впораються із грибком та пліснявою:

Перекис водню. Гарний, дешевий та ефективний засіб проти цвілі в квартирі. Для того, щоб зробит розчин, потрібне перекис 3%, харчова сода та оцет. Взяти по одній столові ложці кожного інгредієнта, розмішати і обприскати уражені поверхні. Після першого нанесення, потрібно залишити рідину на оброблених стінах на 15 хвилин, а потім ретельно протерти стіни сухою ганчіркою та губкою. Процедуру обробки стін від плісняви потрібно повторити три-чотири рази. Екстракт цитрусових. Мандарини, апельсини, лимони та грейпфрути можуть видалити грибок на стінах на стадії його появи. Для цього потрібно в склянку води додати 10 крапель екстракту насіння цитрусових і отриманою рідиною обробити поверхню з цвіллю. Після того, як стіна висохне, її потрібно протерти чистою тканиною. Харчова сода. Це один з найефективніших засобів у боротьбі з грибком. Для приготування суміші потрібно налити півсклянки води, додати по чайній ложці соди та оцту. Цією сумішшю обробити уражені цвіллю місця, а через півгодини витерти губкою. Оцет 9%. Кислота, яка міститься в оцті на раз знищує грибок та цвіль, а також очищає повітря від вірусних бактерій, знезаражуючи його. Білий оцет 9% потрібно залити у розпилювач та обробити поверхню, уражену цвіллю. Залишити оброблену ділянку на одну годину, опісля протерти чистою мокрою ганчіркою і дати поверхні висохнути. Нашатир добре впорається із цвіллю у ванній кімнаті. Дуже важливо – нашатирний спирт можна використовувати лише на гладких поверхнях, оскільки на пористих він може вступити у взаємозв’язок із цвіллю, і її просто стане ще більше. Для максимального ефекту потрібно розвести нашатирний спирт водою у пропорціях 1:1, обробити отриманим розчином стіни, кахель, стелі та інші поверхні, які уражені грибком. Оброблені ділянки залиште на 1 годину, а потім змийте нашатир і протріть кімнату.

Читайте також:

Щипавки в домі: чим вони небезпечні та як з ними боротися народними засобами

Як почистити гуму ущільнювача пральної машини від цвілі: бюджетні варіанти